「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5222枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5222枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15222( 15222)
ソシエテジェネラル証券 12429( 12429)
ゴールドマン証券 5853( 5847)
UBS証券 4430( 4430)
ビーオブエー証券 3791( 3791)
JPモルガン証券 3658( 3658)
バークレイズ証券 2803( 2803)
みずほ証券 2600( 2600)
モルガンMUFG証券 2313( 2313)
BNPパリバ証券 1180( 1180)
野村証券 1101( 1101)
日産証券 1077( 1077)
シティグループ証券 767( 767)
SBI証券 1065( 695)
ドイツ証券 637( 637)
HSBC証券 487( 487)
インタラクティブ証券 109( 109)
フィリップ証券 97( 97)
広田証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 58( 56)
SMBC日興証券 1950( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8886( 8886)
ソシエテジェネラル証券 7778( 7778)
ゴールドマン証券 5790( 5782)
JPモルガン証券 4525( 4525)
UBS証券 4495( 4495)
モルガンMUFG証券 3353( 3353)
ビーオブエー証券 3017( 3017)
みずほ証券 2587( 2587)
バークレイズ証券 1328( 1328)
BNPパリバ証券 1182( 1182)
日産証券 1127( 1127)
シティグループ証券 899( 899)
野村証券 848( 848)
ドイツ証券 612( 612)
HSBC証券 510( 510)
SBI証券 143( 143)
サスケハナ・ホンコン 47( 47)
広田証券 29( 29)
インタラクティブ証券 23( 23)
フィリップ証券 21( 21)
SMBC日興証券 1950( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
