「TOPIX先物」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限2万6042枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万6042枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26042( 25442)
ABNクリアリン証券 13177( 12060)
ゴールドマン証券 26127( 10725)
バークレイズ証券 9955( 9199)
ビーオブエー証券 9407( 8787)
野村証券 12512( 8227)
モルガンMUFG証券 15251( 7569)
シティグループ証券 9672( 7553)
JPモルガン証券 10139( 7443)
みずほ証券 7025( 6361)
BNPパリバ証券 23130( 4132)
UBS証券 2679( 2583)
ドイツ証券 1878( 1878)
日産証券 1581( 1581)
大和証券 2420( 1412)
SMBC日興証券 1416( 1071)
サスケハナ・ホンコン 514( 514)
広田証券 360( 360)
三菱UFJeスマート 340( 312)
SBI証券 817( 301)
HSBC証券 6074( 0)
三菱UFJ証券 268( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20759( 19920)
ソシエテジェネラル証券 19891( 19691)
ゴールドマン証券 29106( 11773)
バークレイズ証券 12335( 11635)
JPモルガン証券 11850( 10810)
モルガンMUFG証券 17331( 9595)
野村証券 13891( 9235)
ビーオブエー証券 8240( 7690)
シティグループ証券 8324( 7524)
みずほ証券 7489( 6681)
BNPパリバ証券 19985( 3987)
UBS証券 2661( 2661)
ドイツ証券 2220( 2220)
日産証券 1785( 1785)
大和証券 3484( 1610)
SMBC日興証券 1277( 949)
SBI証券 317( 317)
三菱UFJeスマート 201( 195)
岡三証券 107( 107)
インタラクティブ証券 75( 75)
HSBC証券 2850( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース