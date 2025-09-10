「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万1枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10001( 9972)
ソシエテジェネラル証券 7254( 7254)
野村証券 2524( 2524)
ゴールドマン証券 1737( 1699)
バークレイズ証券 1714( 1697)
JPモルガン証券 1448( 1448)
SBI証券 2611( 1314)
日産証券 843( 843)
モルガンMUFG証券 752( 748)
松井証券 422( 422)
ビーオブエー証券 376( 376)
UBS証券 333( 268)
サスケハナ・ホンコン 242( 242)
楽天証券 463( 239)
HSBC証券 210( 210)
フィリップ証券 160( 160)
ナティクシス証券 100( 100)
三菱UFJ証券 496( 96)
インタラクティブ証券 85( 85)
大和証券 77( 77)
SMBC日興証券 1106( 0)
BNPパリバ証券 106( 0)
三菱UFJeスマート 22( 0)
シティグループ証券 16( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6594( 6394)
ソシエテジェネラル証券 3956( 3956)
野村証券 2553( 2339)
ゴールドマン証券 1525( 1525)
バークレイズ証券 1410( 1410)
JPモルガン証券 1263( 1263)
日産証券 820( 820)
モルガンMUFG証券 777( 777)
SBI証券 865( 375)
ビーオブエー証券 324( 324)
UBS証券 235( 235)
インタラクティブ証券 225( 225)
松井証券 188( 188)
HSBC証券 183( 183)
ナティクシス証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 90( 84)
シティグループ証券 70( 70)
サスケハナ・ホンコン 67( 67)
フィリップ証券 61( 61)
楽天証券 127( 47)
SMBC日興証券 1106( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース