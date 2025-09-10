大友愛さん ※2014年撮影（C）ORICON NewS inc.

　バレーボール女子元日本代表の大友愛（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットを公開した。

【写真】「パパイケメンすぎる」父との思い出2ショットを公開した大友愛

　大友は8日にインスタの投稿で「少し前ですが父が他界しました」と報告。「これからは1番近くでずっと見守っていてね！」と伝えていた。

　この日の投稿では、「健也と愛」とつづり、大友が幼少期の頃の父との写真をアップ。大友を大事そうに抱える父の姿が写し出されている。

　「パパイケメンすぎる」と父に思いを馳せ、ハッシュタグでは「#思い出 #7〜8ヶ月 #お猿さんすぎてる #ぽっぺ落ちてる #父」と添えた。

　この投稿には「カッコいいパパさん」「渋いですね」「あこちゃんそっくり」などのコメントが寄せられている。