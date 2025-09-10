大友愛「パパイケメンすぎる」、父との思い出2ショット公開 「カッコいいパパさん」「渋いですね」の声
バレーボール女子元日本代表の大友愛（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットを公開した。
【写真】「パパイケメンすぎる」父との思い出2ショットを公開した大友愛
大友は8日にインスタの投稿で「少し前ですが父が他界しました」と報告。「これからは1番近くでずっと見守っていてね！」と伝えていた。
この日の投稿では、「健也と愛」とつづり、大友が幼少期の頃の父との写真をアップ。大友を大事そうに抱える父の姿が写し出されている。
「パパイケメンすぎる」と父に思いを馳せ、ハッシュタグでは「#思い出 #7〜8ヶ月 #お猿さんすぎてる #ぽっぺ落ちてる #父」と添えた。
この投稿には「カッコいいパパさん」「渋いですね」「あこちゃんそっくり」などのコメントが寄せられている。
