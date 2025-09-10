この記事をまとめると ■トヨタiQをアストンマーティンが自ブランドの流儀で仕立て直したのが「シグネット」だ ■シグネットにはヴァンテージのV8を搭載したモデルが複数台存在するらしい ■V8シグネットは0-60mph加速4.2秒でヴァンテージよりも速かった

ただのCO2排出量対策モデルがホットハッチに大変貌

午後になるとスタッフみんなで紅茶を嗜んでいるイメージのアストンマーティンですが、本気になった彼らは凄まじいことに。なんと「醜いアヒルの子」だったシグネットにヴァンテージのV8をぶっ込むという荒業に踏み切ったことがあるのです。環境規制のルールによって生まれたシグネットですが、出来上がってみたらヴァンテージより速くなってしまったというハチャメチャぶり。もはや悪ふざけとは呼べないマシンをご紹介しましょう。

そもそもシグネットは自動車メーカーに対し「CO2の排出量」に応じて生産量が決められたことがきっかけで生まれたモデル。ご承知のとおり、トヨタのコンパクトカー「iQ」をベースとして、内外装をアストンマーティンの流儀で仕立て直したもの。2007年のニュルブルクリンク24時間レースで、アストンマーティンとトヨタのピットが隣り合わせ、当時の社長だったウルリッヒ・ベッツと豊田章男さんがすんなり提携を決めてしまったとされています。

なので、1.3リッター直4エンジン、6速MT／CVTの2タイプがラインアップするのはiQと同じ。ですが、アストンマーティンのこだわりとして車内ノイズの低減が図られ、エンジンマウントの高品質化や消音材が追加されるなど、ちょっとした高級車へとアップグレードがなされました。当然、iQの130万円からという価格に対し、400万〜600万円とじつにアストンマーティンらしい価格となっています。

それでも、発売当時は口さがない人々に「ヴァンテージの新車を買うとオマケでシグネットがついてくる」などと揶揄されるなど、決して評判は上々というわけでもなかったようです。そんな評判を知ってか知らずか、太い顧客のひとりが同社のパーソナライズ部門、いわゆる特注を受けもつ「Q by Aston Martin」にシグネットのカスタマイズをオーダー。そりゃもう、Qの連中は腕によりをかけてV8をぶっ込んだわけです。

シグネットにV8をブチ込んだミニヴァンテージが誕生

ヴァンテージ（3代目2005モデル）のV8エンジンは4.7リッター、430馬力/7300rpm、490Nm/5100rpmを発揮するわけですが、パワーよりもその大きさがシグネットのエンジンルームに入るのかどうかが大きな課題に。また、全長3078mm、ホイールベースに至っては2000mmという超コンパクトサイズですから、駆動＆排気系は新設計とせざるを得なかったとか。

結局のところ、ボディワークに加え、スチール製シャシー、超ショートサイズのエキゾーストシステム、さらにはトルクチューブ、専用エンジンマウントなど、まったく別のクルマといっていいほどの大改造。それでも、19インチのタイヤ＆ホイールを収めるためのオーバーフェンダーが目立つくらい（ノーマルは16インチ）で、シルエットはシグネットそのもののチョロQスタイルというのが素晴らしい。

1370kgという車重は当たり前ながらヴァンテージよりも200kg以上も軽いわけで、0-60mph加速4.2秒を叩き出し、ヴァンテージの4.9秒をちゃっかり凌駕しちゃってます。最高速に至っても170mph（約274km/h）を記録して、282km/hのヴァンテージに肉迫！ もはやオマケで付いてくるクルマなどとは口が裂けてもいえません。

実際、シグネットはノーマルでもコレクターズアイテム化しており、中古市場での価格は一般的なアストンマーティンと等しく高騰中。グッドウッドでお披露目されたV8シグネットもオーナー達から熱烈なラブコールが殺到し、何台かの後続モデルも作られたとか。なるほど、醜いアヒルの子が最後は白鳥に育ったように、シグネットもミニミニヴァンテージになり得るというわけです。