「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万1508枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月10日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1508枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21508( 18627)
ソシエテジェネラル証券 16971( 15382)
野村証券 27684( 6978)
HSBC証券 9323( 5089)
バークレイズ証券 5103( 4672)
JPモルガン証券 6630( 3959)
ゴールドマン証券 14485( 3308)
サスケハナ・ホンコン 2299( 2299)
UBS証券 2825( 2288)
ビーオブエー証券 2809( 2122)
SBI証券 2494( 2046)
モルガンMUFG証券 4819( 1524)
BNPパリバ証券 1328( 1041)
松井証券 919( 919)
みずほ証券 5083( 728)
三菱UFJ証券 979( 683)
シティグループ証券 1528( 677)
ドイツ証券 622( 484)
楽天証券 722( 462)
日産証券 412( 412)
SMBC日興証券 623( 0)
大和証券 130( 0)
三菱UFJeスマート 60( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15960( 14529)
ソシエテジェネラル証券 10808( 10498)
野村証券 28321( 7191)
HSBC証券 8050( 5089)
バークレイズ証券 4490( 4390)
JPモルガン証券 4027( 3934)
ゴールドマン証券 11548( 2989)
ビーオブエー証券 2940( 2800)
UBS証券 2288( 2280)
モルガンMUFG証券 5043( 1787)
SBI証券 1804( 1630)
日産証券 1200( 1200)
みずほ証券 5985( 1171)
BNPパリバ証券 1528( 913)
シティグループ証券 1242( 726)
三菱UFJ証券 612( 612)
ドイツ証券 534( 396)
楽天証券 463( 349)
フィリップ証券 181( 181)
松井証券 174( 174)
大和証券 213( 0)
SMBC日興証券 56( 0)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース