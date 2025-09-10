FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、衝撃の絵心に反響「無理あるやろ笑」「ほんま見たことない動物やでwww」
新しい学校のリーダーズやアイドルプロジェクト”KAWAII LAB.”が所属する「ASOBISYSTEM」とABCテレビがタッグを組む『あそばにゃそんそん』（ABCテレビ／毎週土曜 深0：00〜0：25）。6日に放送された第17回では、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌の絵心がSNSで話題となった。
【写真】「無理あるやろ笑」おすずが描いた衝撃の”牛”
番組では、今年7月に幕張メッセにて開催された「ASOBIEXPO 2025」の裏で行われていた企画の様子を放送。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、鎮西、真中まな、仲川瑠夏、早瀬ノエルの5人を迎えて「原宿50人に聞いたFRUITS ZIPPER妄想ランキング」という企画を行った。
今回発表されるのは、「無人島で最後まで生き残れそうなのは？」。これならば自信があると手をあげた真中は「食べ物も好き嫌いないし、体力にも自信がある」と豪語する一方、「1つ懸念点を挙げるとしたら、泳げない」と弱点も語る。そんな真中がランキングをつけると、「虫が苦手なまつかれ（松本かれん）や優衣ちゃん（櫻井）は順位が低そう」と予想する。そんな櫻井は「意外とガッツあるんで」と反論する。
原宿50人に聞いた結果は、真中の予想的中で櫻井が最下位に。「かれんより下なのが納得いかない！」と不満の声を上げる。それにはメンバーも同じ意見で、仲川が「ライブ会場にどでかい蛾がいたんですけど、それが手についちゃったらしくて、ライブが終わったあとに“虫怖かった〜”と泣いていた」というエピソードを暴露した。
そして、1位になったのが仲川。前回の結果と同じく「強そう」というコメントが多く、「“強そう”っていうイメージはアイドルとして大丈夫なのかな？」と首を傾けるも「NEW KAWAIIでやってるんで、まぁいっか！」と笑いを誘っていた。
続いてのコーナーは、「〇〇といえば？」というお題に対して、5人の回答を一致させる「ライブに向けて心を一つに！みんなで答えを合わせましょう」。お題「NEW KAWAII動物といえば？」にイラストで回答することになったのだが、ここで鎮西の絵心のなさが明らかに。
鎮西以外の4人はかわいい牛を描いたが、鎮西は胴体の長い謎の生き物を描き上げ、メンバーから「なにこれ!?」と猛抗議をくらう。「最初は龍を描いていたけど、番組マスコットが牛だから、途中で方向転換しました」と言うも、MCのこーくんと近藤夏子から「どこが!?」とするどいツッコミが入った。
敗因は明らかに鎮西だが、特別ルールとして櫻井がモノボケを披露するとご褒美がもらえることに。突然のことに「私！？一発ギャグでいいじゃんか〜！」と戸惑う櫻井。しかし熟考した櫻井は、ペロペロキャンディや大きい目の描かれたアイマスクを使い、きゃりーぱみゅぱみゅの「つけまつける」を歌った櫻井。「ASOBISYSTEMの先輩の曲をちゃんと使って体を張ってくれた」と近藤から絶賛され、見事にご褒美のフルーツ盛り合わせをゲットすることができたのだった。
この絵を見たファンからはSNSで「ほんま見たことない動物やでこれwww」、「龍を描いてて牛に変更しましたは無理あるやろ笑」、「おすずのなにこれw」、「おすず絵心ありすぎ」とツッコミが続出。さらに櫻井がモノボケを披露する場面があり、「なんで優衣ちゃんがモノボケすんのw」、「ゆいちゃんのモノボケまであるんですか！神回やん」、「優衣ちゃんよく頑張った！w かわいい！」と話題となっていた。
