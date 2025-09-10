渡辺直美「売れたくて眠れない夜もある」 オードリーから“ガチアドバイス”も
10日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：12）では、渡辺直美が5年ぶりに登場する。2021年に活動拠点をニューヨークに移して以降、世界を股にかけて挑戦を続けてきた渡辺が、多忙の合間を縫って駆けつけ、本音を語る。
【番組カット】渡辺直美『あちこち』でオードリーとトーク
渡辺は「英語で人を笑わせるのは激ムズ」と苦悩を明かしながらも、コメディハウスを巡って笑いを研究している。「売れたくて眠れない夜もある」「アメリカに行ってからは、ずっと1年目の若手の気持ち」など、想像と違った意外な海外生活が明らかに。
さらに、来年2月には東京ドームでライブを控え、「大舞台でやるお笑いの難しさ」に直面中。そんな渡辺に、オードリーから“ガチアドバイス”が送られる。
