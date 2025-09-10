9月9日、SKE48の相川暖花（ほのか）が自身のXを更新。サイリウムを持つ中年男性「しぶちゃん」とのツーショットで《#激レアさんを連れてきた ありがとうございました！》と報告。13万いいねがつくバズりっぷりを見せた。

「9月8日放送の『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）に出演した相川さんは、アイドルになってからの“やらかし”の数々を披露しました。1年で10kg太った結果、ライブ開始15秒で衣装のスカートのホックが弾け飛び、舞台上でアンダースコートのみになった経験に触れ、『メンバーに“ハケろ！”ってめっちゃデカい声で』と話し、爆笑を取っていました。ほかにも、ラーメン二郎にハマりすぎてファンに『ニンニク臭い』と言われるなど、パンチの効いたエピソードを連発していました。そして、2025年4月のXへの投稿《本日の握手会、ヲタク約1名。》に写っていたファンのしぶちゃんがスタジオに登場し、その日の状況を語ったんです」（芸能記者）

相川は、SKE48チームSのリーダーを務める10年めのベテラン。しかし、4月12日に幕張で行われた34thシングル『Tick tack zack』握手会で“悲劇”が起きた。トータル5000人が来場する盛況ぶりだったのだが、相川以外のメンバーブースには行列ができているのに、開始10分たっても、彼女のブースには誰もいない状態だったという。相川はマネージャーに「クビにならないですか？」と聞くほど追い込まれていたが、そこに現れたのが、しぶちゃんだったのだ。

「相川さんによると、もともと少ないながら、10人ほどは激推ししてくれるファンがいたそうです。しかし、相川さんが好きな名古屋グランパス観戦をアピールしまくった結果、ファンもJリーグに大ハマリし、たまたま握手会とサッカーの試合がバッティングしたため、その貴重なファンのほとんどがスタジアムに行ってしまったそうです。そこに現れたのが、宮城から毎回、駆けつけてくれるしぶちゃんでした。“救世主”の出現に『泣きそうになりました』と語りました」（同前）

結局、しぶちゃんは1200円の握手券つきCDを60枚以上購入して、握手会を周回。40分の時間いっぱいに無限ループを繰り返し、相川が寂しくならないよう立ち回ったという。スタジオでも仲むつまじい姿を見せ、「アイドルとファンの理想形」と話題になった。

「相川さんは“自身をさらけ出す”アイドル活動を目指し、メイク前と後のビフォーアフター画像まで投稿しているんですが、あまりのギャップで話題になっています。9月6日には、ボサボサ髪に大きな眼鏡のすっぴんと、バッチリメイクの画像を並べて投稿。『激レアさん』を見た視聴者がXを訪れて爆笑し、こちらもバズる結果になっています。これで人気も全国区になるかもしれません」（同前）

Xでは相川とファンの“絆”に大注目。

《相川暖花さんゲストの激レアさんおもしろかったしちょっと感動してしまった》

《相川暖花ちゃんのおかげで最近SKE気になってる 動画もおもしろいし顔もかわいいしごはんも美味しそうに食べるし、がんばっててすごい！》

《激レアさん見た！！相川暖花ちゃんほんと可愛いし、握手会の写真一枚から私は知れてほんと良かった》

グループ随一の苦労人が“逆転劇”のターンに入ったのかもしれない。