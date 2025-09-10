ニッポン放送、阪神優勝受け緊急編成 9・14特別番組 ダンカン＆松村邦洋ら阪神ファン集結
ニッポン放送は、阪神タイガースが2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝したことを受け、特別番組『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 阪神、優勝おめでとう！〜ショウアップタイガー2025』を緊急編成することを決定した。14日午後6時から午後9時まで生放送される。
【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿
ニッポン放送では、1966年からプロ野球中継『ニッポン放送ショウアップナイター』を編成し、今シーズンもプロ野球の魅力を届けている。その関連番組として、2023年には『ショウアップタイガー〜18年ぶりのアレ〜』と題し、阪神18年ぶりの優勝を記念した特別番組を放送し、話題を呼んだ。
球団創設90周年の記念すべき年に、阪神が2リーグ制以降では史上最速かつ2年ぶりのリーグ優勝を決めたことを受け、再び日本中のタイガースファンと喜びを分かち合う特別番組を放送する。
2年前と同様に、ダンカン、松村邦洋、パーソナリティのニッポン放送・飯田浩司アナウンサーら阪神ファンの著名人がスタジオに集結する。50年以上にわたり熱狂的な阪神ファンのディレクターが番組制作を担当。当日は『ニッポン放送ショウアップナイター』の実況音声で、今シーズンを振り返り、タイガースファンみんなで優勝の喜びを分かち合う。
