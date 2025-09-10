『透明男と人間女』来年1月放送 PV解禁で追加キャストに杉山里穂、福西勝也！主題歌は阿部真央、石原夏織
アニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』が2026年1月より放送されることが決定した。第1弾PVが同時解禁され、追加キャストとして杉山里穂、福西勝也が出演し、オープニング主題歌を阿部真央、エンディング主題歌を石原夏織が担当する。
【動画】癒し系アニメ！公開された『透明男と人間女』PV
第1弾PVでは透乃眼と夜香のくすぐったいような可愛らしい恋愛模様に加え、写螺子と鬼木羅も登場しキャラクターボイスも追加公開された。「透乃眼探偵事務所」の調査員で姉御肌な獣人女性・写螺子ルナ役を杉山里穂、ぶっきらぼうに見えて実はマメな人間男性・鬼木羅だいち役を福西勝也が演じる。
さらにオープニング主題歌はシンガーソングライター・阿部真央による「Ding-dong」、エンディング主題歌は声優アーティスト・石原夏織による「星眼鏡」に決定。本日公開された第1弾PVでは音源を一部先行公開している。
＜写螺子ルナ役・杉山里穂コメント＞
元々原作を読ませていただいていたので、写螺子を演じられることを本当に嬉しく思います！写螺子さんは素直で芯のあるカッコいい女性なのですが、関わっていくと少し抜けている部分や様々な憧れを抱いてる女の子な部分が見えてくる素敵な子です。
私自身、写螺子さんと重なるところが多かったので曝け出して演じさせていただきました。素敵な個性が溢れるこの作品を、アニメで沢山膨らませていけたら嬉しいなと思うので、ぜひ一緒に放送を楽しんでいただけたら幸いです！よろしくお願いします！
＜鬼木羅だいち役・福西勝也コメント＞
本作の世界では、皆がそれぞれの生を謳歌し、互いを慮り、ありのままの姿で日々を楽しんでいます。そこで暮らす鬼木羅さんは、ちょっぴり不器用だけどとびきり愛のある人間。そんな彼に周囲も愛を持って接してくれます。
わたしは、鬼木羅さんが大好きです！彼を愛する者として、その声を吹き込む役目を賜ったことを誇りに思います。原作者の岩飛猫先生をはじめ、スタッフ一同の愛で包まれたアニメ『透明男と人間女』をどうぞお楽しみに！BIG LOVE
＜オープニング主題歌担当・阿部真央コメント＞
TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌を務めさせて頂きます！“皆がそれぞれのそのままを受け入れ、愛し合えることの素晴らしさ”。それが美しく、愛らしく、時にコミカルに描かれている本作が本当に大好きです。
また現代に生きる者として、それはとても大切なことであると感じています。原作を読んだ時の感動とあたたかさを少しでも音に落とし込めるよう、心を込めて書き上げました。阿部真央の楽曲も、本作を彩る一つとなれますように！
＜エンディング主題歌担当・石原夏織コメント＞
『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』のED主題歌を担当させていただけることになりました！個性豊かで温かいストーリー、そして心がキュンキュンしてトキメキが止まらない作品です！ED主題歌も透乃眼と夜香たちキャラクターをイメージして制作しましたのでぜひ放送を楽しみにしててください
■キャスト
透乃眼あきら：阿座上洋平
夜香しずか：貫井柚佳
写螺子ルナ：杉山里穂
鬼木羅だいち：福西勝也
