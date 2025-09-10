GENIC増子敦貴、星野源「恋」“恋ダンス”を全力披露 西澤呈が朝日奈央から“呼び出し”
7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの冠番組『GENIC hour』（毎週木曜 深0：59〜深1：29※関西ローカル、放送後TVerなどで見逃し配信）が、11日深夜に読売テレビで放送される。
【写真】朝日奈央から呼び出される西澤呈
GENIC は、11月には初の日本武道館公演を控える。メンバーは俳優業、モデル業、作詞作曲のクリエイティブ業などさまざまな分野で実績を残している。同番組では、そんなGENICがさらなる高みを目指すため、歌唱力、ダンス力、バラエティ力などアーティストとして必要な要素をスキルアップするべくさまざまなミッションに挑戦する。
11日の放送では、7人の心をひとつにするための2つのミッションに挑戦する。1つ目のミッションは「全力サビハーモニー」と題し、出されたお題に対し「これだ！」と思う曲のサビを全員で歌い、その答えがそろえばクリア、30秒間であれば直接的なワードを用いなければ相談は可能というもの。増子敦貴は「話し合いを設けてしまったら通じ合っちゃうんですけどいいですか？」と自信を見せるが、「サビが“きみ”から始まる曲といえば？」「学園ドラマの主題歌といえば？」という2つのお題を失敗する。
続いて出題された「アイドリング!!!の曲といえば？」という超難問に対し、メンバー一同がざわつく中、西澤呈がポロっとこぼした「何？アイドリング!!!の曲って」というひと言でアイドリング!!!に所属していたMC・朝日奈央から呼び出しがかかる。
「ダンス伝言ゲーム」と題された2つ目のミッションは、1人目は次の人にお題となる曲をダンスで、2人目は3人目にそのダンスの動きを言葉だけで、3人目はその言葉をダンスに変換し伝える、ということを繰り返し、7人目がお題の曲を当てるというもの。1人目の増子が星野源「恋」、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」という国民的ダンスソングを全力披露するものの、序盤からカオスすぎる展開となっていく。果たして7人の心はひとつになり、ミッションをクリアすることはできるのか。
