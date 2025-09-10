『藤本タツキ17-26』10月に2週間限定で上映決定 特典は原作者＆担当編集の対談リーフレット
『チェンソーマン』『ルックバック』などで知られる漫画家・藤本タツキ氏が、17歳から26歳までに描いた短編8作品をアニメ化した『藤本タツキ17-26』が、、10月17日より国内主要都市の劇場にて２週間限定で上映されることが決定した。11月8日よりPrime Videoで世界独占配信される。
【動画】迫力すごい！公開された藤本タツキ短編8作品のアニメ映像
札幌シネマフロンティア、MOVIX仙台、新宿バルト9、横浜ブルク13、ミッドランドスクエア シネマ、T・ジョイ梅田、T・ジョイ京都、広島バルト11、T・ジョイ博多の全国9館にて、2週間限定上映を実施。、
上映は全8作品を＜Part-1＞と＜Part-2＞の二部構成に分け、それぞれ4作品ずつのラインナップでお届けし＜Part-1＞＜Part-2＞ともに同日より公開。なお、今回の限定上映用に編集された特別編集映像も見ることができる。
＜Part-1 上映作品＞
「庭には二羽ニワトリがいた。」
「佐々木くんが銃弾止めた」
「恋は盲目」
「シカク」
＜Part-2 上映作品＞
「人魚ラプソディ」
「目が覚めたら女の子になっていた病」
「予言のナユタ」
「妹の姉」
また、入場者特典として「藤本タツキ17-26 スペシャルリーフレット」の配布が決定。特典は、原作者：藤本タツキと担当編集：林士平による対談インタビューを新たに撮り下ろしたもので、2人が当時を振り返りながら執筆当時の思い出や印象に残っているお気に入りのコマなどについて語り合う内容となっている。
なお、両氏による本作にまつわる対談は過去にも実施され、大きな反響を呼んでおり、今回の特別収録は、その続編ともいえる形で、映画化という節目を機に新たに撮り下ろしたもの。今回、＜Part-1＞＜Part-2＞の2部構成で劇場上映されることに合わせて、特典も＜Part-1＞と＜Part-2＞の全2種類が用意される。
＜Part-1＞の入場者特典には、＜Part-1＞で上映される作品に関する対談インタビューとアニメ情報を収録。同様に、＜Part-2＞の入場者特典には、＜Part-2＞で上映される作品に関する対談インタビューとアニメ情報が掲載となる。
■各作品紹介
・「庭には二羽ニワトリがいた。」
宇宙人との戦争に敗れ、人類は滅びた…とされている地球。そこで暮らす宇宙人の学生・陽平は、学校で二羽のニワトリを世話していた。だが、そのニワトリには秘密があった。
【STAFF】監督・脚本：長屋誠志郎 キャラクターデザイン：もああん 制作：ZEXCS
【CAST】小野賢章、桜井しおん、浦和希、斉藤貴美子、岩田光央
・「佐々木くんが銃弾止めた」
春休みの補修、担任の川口先生に会いたい一心で参加した学生・佐々木。そこに突然の銃声が響く。教室に現れたのは、かつて川口先生に振られた男だった…。
【STAFF】監督：木村延景 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：小薗菜穂 制作：ラパントラック
【CAST】熊谷俊輝、安済知佳、岡野陽一
・「恋は盲目」
高校卒業の前日、生徒会長の伊吹は、想いを寄せるユリを下校に誘う。長年秘めてきた恋心を彼女に伝えようとするが、様々な障害が現れては、伊吹たちの下校を阻む！
【STAFF】監督：武内宣之 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：もり ともこ 制作：ラパントラック
【CAST】堀江 瞬、若山詩音、森川智之、山本高広、諏訪部順一、能登麻美子
・「シカク」
殺し屋としてその名を馳せている少女・シカク。吸血鬼・ユゲルは、3500年にも及ぶ不死の生活に退屈し、シカクに自分を殺すよう依頼する。
【STAFF】監督・脚本：安藤尚也 キャラクターデザイン：MYOUN 制作：GRAPH77
【CAST】花澤香菜、杉田智和
・「人魚ラプソディ」
辺の町に暮らす少年・トシヒデの宝物は、海の底に捨てられている人魚のピアノ。ある日、いつも通りピアノを演奏していたトシヒデは、隠れて聴いていた人魚の少女・シジュと出会う。
【STAFF】監督：渡邉徹明 脚本：小林達夫 キャラクターデザイン：島崎望 制作：100studio
【CAST】菊田千瑛、幸村恵理
・「目が覚めたら女の子になっていた病」
ある日、目が覚めたら女の子になっていた少年・トシヒデ。クラスの男子たちの嫌がらせの標的にされてしまったトシヒデを助けたのは、恋人・リエの兄・アキラで…。
【STAFF】監督・脚本：寺澤和晃 キャラクターデザイン：徳岡紘平 制作：スタジオカフカ
【CAST】榊原優希、河瀬茉希、山下誠一郎
・「予言のナユタ」
ケンジの妹・ナユタは「世界を滅ぼす」と予言された悪魔の子として、周囲の人々から忌み嫌われていた。ある日ついに、ナユタが大事件を起こしてしまう…。
【STAFF】監督・脚本：渡邉徹明 キャラクターデザイン：東島久志 制作：100studio
【CAST】咲々木瞳、松岡洋平
・「妹の姉」
ある朝、光子が美術学校に登校すると、玄関に自分の裸の絵が飾られていた！それは光子の妹・杏子が描いた作品で、1年間も学校に飾られることに。屈辱を晴らしたい光子は…。
【STAFF】監督：本間修 脚本：米内山陽子 キャラクターデザイン：佐川 遥 制作：P.A.WORKS
【CAST】中島瑠菜、中井友望、今井朋彦
（C）藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会
