櫻坂４６の元メンバーでタレントの菅井友香（２９）が１０日、都内で行われた「リバイシス新ＣＭ発表会２０２５」に出席した。

リバイシスは原沢製薬工業株式会社の化粧品ブランド。菅井はイメージキャラクターに就任しＣＭに出演した。

ＣＭの白い衣装で登壇した菅井は「元々美容・健康について考えることが好きなのでご縁をいただいてうれしかったです」とにっこり。「化粧品のＣＭ撮影が初めて。撮影にワクワクして感動しながらの撮影でした」と喜びとともに振り返った。

肌については最近、「気になる場所が変わってきた」という。「前はニキビが大事な配信がある時にできちゃったりとかしていたんですけど、最近は首元とか、夏の紫外線とかが気になります」と吐露。「普段からお肌にご機嫌というか、状態とかを話しかけるようにしてます。ありがとうとか伝えて愛を注ぐと応えてくれるような気がして」と独特の美容法を明かした。

美容以外にも大切にしている習慣がある。「興味のあることがあったらなるべくすぐにチャレンジするようにしています。最近は茶道を始めたりとかキックボクシングにチャレンジしたり」。

キックボクシングは、アクションに挑戦した作品の監督に勧められ熱中しているという。「やりたかったことはだんだん大きく、やっちゃったなぁはだんだん小さくなっていく。なるべく後悔がないようにご縁ややりたい気持ちは大事にしています」と語った。