日向坂46・河田陽菜、2nd写真集発売決定「見たことのないような“河田陽菜”をお披露目」
日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）を11月11日に発売することが決定した。ロケ地はデンマーク・コペンハーゲンで、無防備な笑顔から大人びた表情まで多彩な魅力を詰め込んだ内容となっている。
【写真】日向坂46・河田陽菜2nd写真集 先行カット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるコペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える1冊となっている。
北欧の街並みを舞台に、小動物のように愛らしい仕草や笑顔を見せ、世界最古の遊園地「Bakken」ではしゃいだり、ご当地グルメやビールを味わったり、夢だった“プリンセス”に変身したりと、本人のリクエストにも応えたカットが詰め込まれている。
また、家具やインテリアのデザインで知られる街ならではのスタイリッシュなロケーションでは水着姿に挑戦。さらに、これまでにないほど大人びた雰囲気を漂わせるランジェリーカットも収録され、これまで見たことのない河田の一面が映し出されている。
デビュー8周年を迎えた今の心境を語るロングインタビューも掲載。アイドルを志したきっかけから卒業を決断した現在、そして未来への思いまでを等身大の言葉でつづっている。
河田は今回の写真集について「本当にありのままの私を切りとっていただきました」と切り出し、次のようにコメントしている。
「本日情報解禁となりました、河田陽菜の2nd写真集。人生の中で大きなできごとになりました。そもそも海外旅行にあまり興味がなかった私ですが、デンマークの街並みがどこもとても素敵で、スタッフのみなさんも現地のみなさんも本当にあったかくて。撮影中はほぼ旅をしているような気分で、撮影が終わったときには寂しくなるくらい楽しい時間を過ごすことができました。この写真集にはそんな私の心からの笑顔がたくさん詰まっています。
アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです」
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円（税別）。
