シンガー・ソングライターの折坂悠太が１０日、弾き語りツアー「折坂悠太 独奏遊行 らいど ２０２５」（１２日から北海道・旧函館区公会堂ほか）の追加公演を発表した。１１月２日に東京・上野恩賜公園野外ステージ（水上音楽堂）、来年２月２３日に沖縄・那覇の桜坂劇場、同２５日に沖縄・石垣のすけあくろで公演を行う。

弾き語り編成のツアーは「折坂悠太 らいど ２０２３」以来２年ぶり。続編的な意味合いを持つ今回のツアーでは、北海道で３か所４公演を実施。その後、富山、新潟、長野を巡り、１０月３０日に東京公演（昭和女子大学 人見記念講堂）を予定している。

折坂は「２０２５。この星に『らいど』するのは、相変わらず難しい。ここだ、と思った瞬間にはもう、かすかに位置がズレている。近頃、特に、自転も公転も早すぎる（そう思いませんか？）」と問いかけ。「だけど、呆（ぼう）然と見送るだけの今日を足掻（あが）き、いとうしく楔（くさび）を打つために、私には歌がある。つくづくそう思う。町から街へ独奏遊行。巡る周期が交わる所、歌のその先で、会おう」とコメントした。

なお、ツアービジュアルは折坂自ら撮影した写真をもとに、デザイナーの鈴木聖氏によって制作された。