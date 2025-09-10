韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて、第2回生存者発表式が行われ、セミファイナリスト24人が決定した。

【映像】セミファイナリスト24人が決定した瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JRICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

4日に放送された第2回生存者発表式にて、48人中上位24人が次のステージへ進出を決め24人が脱落、いよいよ最終章へと進むメンバーが決定した。ここではセミファイナルに進んだ24人のプロフィールを一挙に紹介する。

１位：イ・サンウォン (LEE SANG WON)

生年月日：2003年05月08日

MBTI：INFP

身長：177cm

所属：GRID ENTERTAINMENT

練習・活動期間：6年

2位：ジョウアンシン（ZHOU AN XIN）

生年月日：2006年12月25日

MBTI：ENTP

身長：178cm

所属：NOUER ENTERTAINMENT

練習・活動期間：3年

3位：イ・リオ (LEE LEO)

生年月日：2002年08月22日

MBTI：INTP

身長：179cm

所属：GRID ENTERTAINMENT

練習・活動期間：3年7か月

4位：ホー・シンロン（HE XIN LONG）

生年月日：2005年03月11日

MBTI：INFJ

身長：177cm

所属：NCC ENTERTAINMENT

練習・活動期間：2年練習生・8年活動

5位：キム・ジュンソ (KIM JUN SEO)

生年月日：2001年11月20日

MBTI：ENFJ

身長：178.7cm

所属：OUI ENTERTAINMENT

練習・活動期間：6年

6位：チョン・サンヒョン (CHUNG SANG HYEON)

生年月日：2007年09月19日

MBTI：ENFJ

身長：178.5cm

所属：WAKEONE

練習・活動期間：2年7か月

7位：キム・ゴンウ (KIM GEON WOO)

生年月日：2003年04月11日

MBTI：ESTJ

身長：183.5cm

所属：個人

練習・活動期間：4年1か月

8位：ユ・カンミン (YOO KANG MIN)

生年月日：2003年01月25日

MBTI：ENFP

身長：174cm

所属：JELLYFISH ENTERTAINMENT

練習・活動期間：7年

9位：マサト (MASATO)

生年月日：2003年09月21日

MBTI：INFP

身長：171cm

所属：iNKODE ENTERTAINMENT

練習・活動期間：1年6か月

10位：チェ・リブ (CHUEI LI YU)

生年月日：2004年01月02日

MBTI：INFJ

身長：180cm

所属：FNC ENTERTAINMENT

練習・活動期間：2年5か月

11位：キム・ジュンミン (KIM JUN MIN)

生年月日：2002年12月31日

MBTI：ISTJ

身長：178cm

所属：CJes Studios

練習・活動期間：3年

12位：チョン・イジョン (JUN LEE JEONG)

生年月日：2003年09月08日

MBTI：ENTJ/INFJ

身長：178cm

所属：CJes Studios

練習・活動期間：3年

13位：パク・ジュンイル (PARK JUN IL)

生年月日：2004年04月05日

MBTI：ISTJ

身長：171cm

所属：iNKODE ENTERTAINMENT

練習・活動期間：4年11か月

14位：チャン・ハヌム (JANG HAN EUM)

生年月日：2004年12月21日

MBTI：INTJ

身長：183cm

所属：ES NATION

練習・活動期間：1年4か月

15位：スン・ホンユー（SUN HENG YU）

生年月日：2001年06月22日

MBTI：INFP

身長：177cm

所属：個人

練習・活動期間：3年練習生・1年2か月活動

16位：カン・ウジン (KANG WOO JIN)

生年月日：2007年06月07日

MBTI：ESTJ

身長：184.5cm

所属：個人

練習・活動期間：なし

17位：リー・ツーハオ（LI ZI HAO）

生年月日：2004年10月22日

MBTI：ENFP

身長：176cm

所属：NCC ENTERTAINMENT

練習・活動期間：9年

18位：チェン・カイウェン（CHEN KAI WEN）

生年月日：2005年12月19日

MBTI：ENTP

身長：182cm

所属：CHROMOSOME

練習・活動期間：2年8か月

19位：ジャンジアハオ（ZHANG JIA HAO）

生年月日：2002年07月07日

MBTI：INTJ

身長：178cm

所属：NOUER ENTERTAINMENT

練習・活動期間：5年6か月

20位：ナ・ユンソ (NA YUN SEO)

生年月日：2010年01月24日

MBTI：ISTP

身長：170.7cm

所属：CUBE ENTERTAINMENT

練習・活動期間：3年

21位：スィ・チンウィ (HSU CHING YU)

生年月日：2009年08月31日

MBTI：ISFP

身長：174cm

所属：WAKEONE

練習・活動期間：2年

22位：ユメキ (YUMEKI)

生年月日：1999年11月12日

MBTI：INTP

身長：172cm

所属：GRIGO ENTERTAINMENT

練習・活動期間：なし

23位：フー・ハンウェン（HU HAN WEN）

生年月日：2000年12月19日

MBTI：ENFP

身長：180cm

所属：個人

練習・活動期間：1年

24位：パク・ドンギュ (PARK DONG GYU)

生年月日：2005年03月16日

MBTI：INTP

身長：182cm

所属：IST ENTERTAINMENT

練習・活動期間：4年4か月