ついに最終章へ！『BOYS II PLANET』セミファイナリスト24人のプロフィール紹介
韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて、第2回生存者発表式が行われ、セミファイナリスト24人が決定した。
『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JRICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。
4日に放送された第2回生存者発表式にて、48人中上位24人が次のステージへ進出を決め24人が脱落、いよいよ最終章へと進むメンバーが決定した。ここではセミファイナルに進んだ24人のプロフィールを一挙に紹介する。
１位：イ・サンウォン (LEE SANG WON)
生年月日：2003年05月08日
MBTI：INFP
身長：177cm
所属：GRID ENTERTAINMENT
練習・活動期間：6年
2位：ジョウアンシン（ZHOU AN XIN）
生年月日：2006年12月25日
MBTI：ENTP
身長：178cm
所属：NOUER ENTERTAINMENT
練習・活動期間：3年
3位：イ・リオ (LEE LEO)
生年月日：2002年08月22日
MBTI：INTP
身長：179cm
所属：GRID ENTERTAINMENT
練習・活動期間：3年7か月
4位：ホー・シンロン（HE XIN LONG）
生年月日：2005年03月11日
MBTI：INFJ
身長：177cm
所属：NCC ENTERTAINMENT
練習・活動期間：2年練習生・8年活動
5位：キム・ジュンソ (KIM JUN SEO)
生年月日：2001年11月20日
MBTI：ENFJ
身長：178.7cm
所属：OUI ENTERTAINMENT
練習・活動期間：6年
6位：チョン・サンヒョン (CHUNG SANG HYEON)
生年月日：2007年09月19日
MBTI：ENFJ
身長：178.5cm
所属：WAKEONE
練習・活動期間：2年7か月
7位：キム・ゴンウ (KIM GEON WOO)
生年月日：2003年04月11日
MBTI：ESTJ
身長：183.5cm
所属：個人
練習・活動期間：4年1か月
8位：ユ・カンミン (YOO KANG MIN)
生年月日：2003年01月25日
MBTI：ENFP
身長：174cm
所属：JELLYFISH ENTERTAINMENT
練習・活動期間：7年
9位：マサト (MASATO)
生年月日：2003年09月21日
MBTI：INFP
身長：171cm
所属：iNKODE ENTERTAINMENT
練習・活動期間：1年6か月
10位：チェ・リブ (CHUEI LI YU)
生年月日：2004年01月02日
MBTI：INFJ
身長：180cm
所属：FNC ENTERTAINMENT
練習・活動期間：2年5か月
11位：キム・ジュンミン (KIM JUN MIN)
生年月日：2002年12月31日
MBTI：ISTJ
身長：178cm
所属：CJes Studios
練習・活動期間：3年
12位：チョン・イジョン (JUN LEE JEONG)
生年月日：2003年09月08日
MBTI：ENTJ/INFJ
身長：178cm
所属：CJes Studios
練習・活動期間：3年
13位：パク・ジュンイル (PARK JUN IL)
生年月日：2004年04月05日
MBTI：ISTJ
身長：171cm
所属：iNKODE ENTERTAINMENT
練習・活動期間：4年11か月
14位：チャン・ハヌム (JANG HAN EUM)
生年月日：2004年12月21日
MBTI：INTJ
身長：183cm
所属：ES NATION
練習・活動期間：1年4か月
15位：スン・ホンユー（SUN HENG YU）
生年月日：2001年06月22日
MBTI：INFP
身長：177cm
所属：個人
練習・活動期間：3年練習生・1年2か月活動
16位：カン・ウジン (KANG WOO JIN)
生年月日：2007年06月07日
MBTI：ESTJ
身長：184.5cm
所属：個人
練習・活動期間：なし
17位：リー・ツーハオ（LI ZI HAO）
生年月日：2004年10月22日
MBTI：ENFP
身長：176cm
所属：NCC ENTERTAINMENT
練習・活動期間：9年
18位：チェン・カイウェン（CHEN KAI WEN）
生年月日：2005年12月19日
MBTI：ENTP
身長：182cm
所属：CHROMOSOME
練習・活動期間：2年8か月
19位：ジャンジアハオ（ZHANG JIA HAO）
生年月日：2002年07月07日
MBTI：INTJ
身長：178cm
所属：NOUER ENTERTAINMENT
練習・活動期間：5年6か月
20位：ナ・ユンソ (NA YUN SEO)
生年月日：2010年01月24日
MBTI：ISTP
身長：170.7cm
所属：CUBE ENTERTAINMENT
練習・活動期間：3年
21位：スィ・チンウィ (HSU CHING YU)
生年月日：2009年08月31日
MBTI：ISFP
身長：174cm
所属：WAKEONE
練習・活動期間：2年
22位：ユメキ (YUMEKI)
生年月日：1999年11月12日
MBTI：INTP
身長：172cm
所属：GRIGO ENTERTAINMENT
練習・活動期間：なし
23位：フー・ハンウェン（HU HAN WEN）
生年月日：2000年12月19日
MBTI：ENFP
身長：180cm
所属：個人
練習・活動期間：1年
24位：パク・ドンギュ (PARK DONG GYU)
生年月日：2005年03月16日
MBTI：INTP
身長：182cm
所属：IST ENTERTAINMENT
練習・活動期間：4年4か月