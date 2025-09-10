¡ÚÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡ÛÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤è¤ê³Ú¤·¤¯²ó¤ì¤ë¡×¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¿´¶¯¤¤ÁêËÀ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè2Àï¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ï11Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢°ñ¾ë¡¦ÂçÀöGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ê25¡á¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ë¤Ï10Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ë½Ð¾ì¤·ºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀöGC¤ÏºòÇ¯¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤Î¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥¹¤òµ×¡¹¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¡Ö²û¤«¤·¤¤¡£¥é¥Õ¤¬À¨¤¤¤·¡¢µ÷Î¥¤âº£²ó¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡£¤Ç¤â¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤è¤ê¤Ï³Ú¤·¤¯²ó¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î3ÆüÌÜ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÂ÷¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Î¹Ó°æÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬º£Âç²ñ¤âÁêËÀ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î½¤Íå¾ì¤ò°ì½ï¤Ë¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿Íê¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹áÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï1Ç¯¸å¤ËÀäÂÐÍè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú¤·¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÀÄÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ñ¡¼3¤Î4¥Û¡¼¥ë¤Ç¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤¬¡Ö¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¾Þ¡×200Ëü±ß¡ÊÃ£À®¼ÔÁ´°÷¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á¤·¤Æ¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤ËÏÃ¤·¤¿¡£