サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが１４日（日本時間１５日）に行われるスペインリーグ４節バレンシア戦を、バルセロナ市郊外のクラブ総合練習場に併設しているエスタディ・ヨハン・クライフで開催すると発表した。メインスタジアムの改修工事が遅れているための措置で、９月末までその都度様子を見ながら会場を決める見通しだという。バルセロナを拠点に展開するスポーツ紙エル・ムンド・デポルティボなど複数メディアが伝えている。

記事によると、本来スペイン１部リーグの試合会場は少なくとも８０００人収容が条件となっているが、普段女子チームと下部組織チームが使用している上記スタジアムは６０００人。特例措置として認められた格好で、現在はＶＡＲ使用のためのカメラ設置、照明装置やピッチなど試合開催のための各種チェックが進められている。

開催地の決定・発表が遅れたのはクラブが最終段階まで本来の本拠地、スポティファイ・カンプ・ノウでの実施の可能性を探っていたため。今後は２１日ヘタフェ戦、または２８日のレアル・ソシエダード戦までにバルセロナ市からの工事終了の証明書を得たい考えだという。特に後者まで間に合わなければ１０月１日に控える欧州チャンピオンズリーグ、ＰＳＧ戦の本拠地開催が認められず、来年２月のグループリーグ終了まで昨季プレーしたエスタディ・リュイス・コンパニスを間借りしなければならなくなるという。

なお今節の会場が小規模なものになるため、チケットはクラブ会員の希望者の中で抽選により決定されることになる。また会場決定が遅れていた状況にバレンシアの選手からは「試合５日前の段階でまだどこでプレーするのか決まっていないのは信じられない」との苦情も出ていた。