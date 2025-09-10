男性7人組アイドルグループ「THE SUPER FRUIT（スパフル）」の弟分デュオ「峯脇」が10日、シングル「タイガーとドラゴン」でCDデビューした。結成から8カ月。峯大凱（14）のある変化に、脇龍真（16）は驚いたという。デビュー曲の聴きどころ、今後の目標を聞いた。（西村 綾乃）

――昨年9月に行われた事務所のオーディションでデビューメンバーに選ばれました。CDデビューはいつ頃決まったのでしょうか。

脇「ことしの春頃に聞きました。どんな曲になるのかなと思っていたら、僕たちがコンセプトになっていたのでビックリしました」

――峯大凱の「タイガー」という名前と、脇龍真の名前の一部にあるドラゴン（龍）ですね。

脇「はい。聴いたらめちゃくちゃ可愛くて、歌っていてもすごく楽しくて、カラオケに入ったら即歌いに行きたい曲です」

――8月に都内で行われた事務所の音楽イベント「つば男FES」でも、元気いっぱいに歌っていました。

脇「はい。僕らはいつもリリースイベントで来て下さった皆さんに、（コーレスの）レクチャーさせていただいてるんですけど、フェスの大きな会場でもやらせていただいて、みんなめちゃくちゃ声を出してくれたので、成果出たなっていうか。これをしてきて良かったなって感じました」

峯「たくさんの人が声を出しているのが見えたので、僕も超テンションが上がりました」

――♪ガオーガオガオぼくタイガー、など冒頭から歌と動きで盛り上げていました。特に気に入っているところを教えて下さい。

脇「やっぱりコーレスは外せないです。♪天真爛漫タイガー！！って歌うところは、自分たちで振り付けを考えました。ライブではちょっと遊びながら、自由に動ける場面でもあるので注目してほしいです」

峯「僕は♪衝撃破、って歌うところで（マンガ『ドラゴンボール』の）かめはめ波みたいに、撃つ真似をするのと、♪大暴れしよ！、って歌う所が楽しくて大好きです」

――9月23日には、同じ事務所の7人組「POCKET PANiC」と東京・池袋にあるharevutaiで「〜はじまりのはじまり〜」と題したライブを行います。

峯「はじまる！っていう感じのライブを見せられると思います」

脇「新曲はもちろん歌うので、みんなとコーレスするのを楽しみにしています」

――今後の目標を教えて下さい。

脇「マイケル・ジャクソンのように、いつまでも人の記憶に残る人間になりたいです。歴史の教科書とかに載るようなグループになって、僕らの曲を子供たちが合唱してくれるようになりたいです」

峯「どの国に行っても、僕らの曲を1フレーズだけでも歌えるようになりたい。あと、世界一自由なアイドルになりたいです。ライブで歌っている途中に客席に降りてファンの人と交流するとか。脇くんにライブでドッキリを仕掛けてみるとか。ワクワク出来ることをたくさんしたいです」

――結成から8カ月。お互い成長したなって感じることはありますか。

脇「僕、峯に身長を抜かれたんです…。3月くらいまでは同じくらいだったんですけど。ある時、撮影で背中合わせに立ったことがあって、その時に『あれ？大きくなった？』ってビックリしました」

峯「僕が大きくなったんじゃなくて、脇が小っちゃくなったんだと思います」

脇「えっ。違うよー！」

峯「本当は4センチくらい背が伸びました。僕はどんどん大きくなって、脇はどんどんどんどん小っちゃくなって。今も見下ろせるんですけど、もっと脇のことを見下ろせるようになりたいです！」

◇峯脇（みねわき） 峯大凱（みね・たいが）2011（平成23）年2月16日生まれ、群馬県出身。脇龍真（わき・りゅうま）2009（平成21年）2月4日生まれ、神奈川県出身。2025年1月に結成。9月にシングル「タイガーとドラゴン」でCDデビューした。