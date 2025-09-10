トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は今月W杯欧州予選を戦い、見事2連勝を飾った。



2-0の勝利を飾ったアンドラ戦のあとは退屈な試合だったと厳しい声も挙がった代表チームだったが、続くセルビア戦では圧巻のパフォーマンスを発揮。前半のうちにハリー・ケインとノニ・マドゥエケがゴールを決めると後半にはエズリ・コンサ、マーク・グエイ、マーカス・ラッシュフォードにも得点が生まれ、5-0の快勝を飾った。





世界屈指の選手層を誇りながら、批判も多いイングランドだが、トゥヘル監督は選手たちが見せたパフォーマンスに満足している様子だ。「最初から最後まで素晴らしい一週間だった。このキャンプで毎日見てきたことが証明されたんだ。それが本当に嬉しい。このキャンプが基準だった。今週は2試合とも姿勢や戦い方が素晴らしかった。 今日は厳しい環境下で、手強い相手に対しての宣言的勝利である」「ピッチ上にはネガティブな態度も、フラストレーションもなかった。私にとってあれは純粋な形のチームワークだった。そして我々は高いレベルでサッカーをして当然の勝利を掴んだのだ」「アンドラ戦では少し動きが止まったり、スタートが遅れたりして、結果は皆が期待していたものとは違うものだったかもしれない。私は信念を持ち続けたが、ある時点で選手としてもそれを証明する必要がある。監督の言葉だけじゃないってことをね」「彼らは努力をやり続け、信じ続けたと思う。そしてこの精神こそがキャンプに必要なものであり、それによってさらに高いレベルの質が得られると感じていた」（英『BBC』より）グループKに属するイングランドはここまで5戦5勝、13ゴール無失点で首位を独走中。10月にはホームでウェールズ代表との国際親善試合を挟み、14日にアウェイでラトビア代表と対戦する。