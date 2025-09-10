Ungrid×ニューエラ×読売ジャイアンツ♡トリプルコラボキャップ登場

Ungridがスポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」と、読売ジャイアンツのコラボキャップを2025年9月13日(土)より発売！アシンメトリーなデザインやTGロゴをフィーチャーしたカラーリングで、これまでにない新鮮な印象に。Runway ChannelやUngrid店舗、GIANTS STORE NEW ERA®、ニューエラ公式オンラインストアで、限定販売される特別アイテムを要チェック！

トリプルコラボの特徴

Ungrid/Yomiuri Giants/ニューエラ コラボキャップ

Ungrid/Yomiuri Giants/ニューエラ コラボキャップ

今回のコラボキャップは、Ungrid、ニューエラ、読売ジャイアンツのトリプルネームが実現。

読売ジャイアンツのビジター用キャップにも採用されたTGマークをキーモチーフに、「Pioneering baseball, Making dreams, and Leading the Future.」というメッセージをデザイン。

アシンメトリーなレイアウトとレッド・ブルーのカラーリングで、スポーティながらもスタイリッシュな仕上がりです。

商品概要と購入情報

カラーはレッドとブルー、サイズはフリーサイズ。価格はUngrid公式サイトやRunway Channel、ZOZOTOWNで確認可能です。

NEW ERA®は1920年創立の米国ブランドで、MLB公式選手用キャップサプライヤーとしても知られています。

店舗やオンライン限定の展開のため、気になる方は発売日以降、順次チェックして早めにゲットするのがおすすめです♡

サイズ：フリーサイズ(カラー：レッド/ブルー)

トリプルコラボ商品をチェックしてみて♪

Ungrid×ニューエラ×読売ジャイアンツのトリプルコラボキャップは、カジュアルコーデにぴったりのスタイリッシュアイテム。

アシンメトリーなデザインやTGロゴのアクセントで、秋のファッションに個性をプラスできます。

Runway ChannelやUngrid店舗、GIANTS STORE NEW ERA®、ニューエラ公式オンラインストアで限定販売中なので、早めにチェックしてお気に入りを手に入れて♪