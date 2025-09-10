“Ｐｌａｙ Ｓｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をテーマに開催される「サンリオベースボールアカデミー２０２５」。子供たちが球界のレジェンドから直接指導を受けるという夢のイベントの第１弾が９月１５日（月・祝）に東京都稲城市の「ジャイアンツタウンスタジアム」にて行われる。今回は初の試みとして女子野球にフォーカス。野球少女たちがスタジアムに集結し、サンリオのキャラクターたちと一緒に野球の楽しさを満喫するひとときを過ごす。総監督を務める原辰徳さんと、自らも熱心な野球少年だったという株式会社サンリオの辻朋邦社長が、野球を通して少年少女に伝えたい想いを語り合った。

原 辻社長は元野球少年だったそうですね。

辻 リトルリーグで野球をやっていました。東京ドームにもよく行きましたね。

原 ちょうど僕がミスターのもとでヘッドコーチをやっていた頃とかぶるかもしれないですね。当時と比べると野球のファン層も随分変わりました。今はデーゲームが増えたこともあって子供や女性のファンが本当に多くなった。

辻 野球場の雰囲気もずいぶん変わりましたね。スタジアムグルメなども充実して、エンターテインメント性に力を入れているのがわかります。

原 エンターテインメントという意味では、サンリオさんとも共通する部分がありますね。

辻 ええ。今回、このアカデミーをぜひやらせていただきたいと思った大きな理由が、我々のキャラクターとエンターテインメントの力を使って笑顔を増やしていけるのではないかと考えたからなんです。野球の楽しさを伝えたいという想いで活動されている原さんを拝見していると、スタンスは同じなのではと感じているのですが。

原 そうですね。まずは子供たちに野球を好きになってもらいたい。昔は子供にとって身近なスポーツというのは限られていました。僕の頃は野球と相撲とサッカーぐらい。でも今は選択肢も広がってやりたいことを選べる時代です。その中でこれからも野球を繁栄させていくためには、まず好きになってもらうことだと思うんです。好きになれば、苦しいこともがんばれる。がんばれるから上手くなる。そしてもっと好きになる。そういった好循環の先に野球の未来があると考えています。

辻 弊社はメジャーリーグのドジャースともパートナーシップを組んでいまして、先月にはドジャースタジアムでハローキティが始球式を行ったんですね。非常に盛り上がって球場全体が笑顔に溢れたのを見て、エンターテインメントとしての大いなる可能性を感じました。アカデミーに関しても、弊社が協力させていただくことで野球の場にこれまで以上に笑顔をもたらすことができるのではないかと思っています。

原 裾野を広げるという意味でも期待しています。ハローキティが大好きだからアカデミーに参加する子がいるかもしれないし、アカデミーに参加したことをきっかけにサンリオさんのキャラクターが大好きになる子がいるかもしれないですよね。９月１５日開催のアカデミーは女子を対象にしたものなのですが、この１０年で急成長している女子野球のさらなる発展と認知度向上にとってもサンリオさんのお力は絶大だと思っています。

辻 今回の協賛を通して野球をプレーする子供たちの笑顔を増やし、野球の未来に向けたバリューを一緒に作っていければと思っています。

原 野球の素晴らしさを未来につなげていくパートナーになっていただき本当に心強いです。我々自身も全力でこのアカデミーに取り組んでいきます。

◆原 辰徳（はら・たつのり）１９５８年７月２２日、福岡県生まれ。６７歳。東海大相模高、東海大を経て８０年ドラフト１位で巨人入団。８１年に新人王、８３年に打点王、ＭＶＰ。９５年に引退し、９９年に野手総合コーチとして巨人復帰。２００２年に監督就任し、リーグ制覇、日本一。０３年オフに退団し、０６年から再び巨人監督。０９年、第２回ＷＢＣで日本代表を率いて世界一に輝くと、巨人でもリーグ３連覇、日本一。１２年からもリーグ３連覇を果たし、１５年に退任。１８年から３度目の巨人監督を務め、野球殿堂入り。２３年限りで勇退した。

◆辻 朋邦（つじ・ともくに）株式会社サンリオ代表取締役社長。１９８８年生まれ。誕生日はハローキティと同じ１１月１日。２０１４年にサンリオに入社。２０年には創業者である祖父・辻信太郎から事業を引き継ぎ、代表取締役社長に就任。“第二の創業”を掲げて改革を推進し、力強い成長をリードしている。企業理念である「みんななかよく」のもと、「Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ， Ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ Ｓｍｉｌｅｓ．」をビジョンとし、多くの人を笑顔にし、幸せの輪を広げるグローバルエンターテイメント企業の実現を目指している。