¡È¶¯¼Ô¤Î¸Ø¤ê¡É¤¬¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¾¡Íø¤Ø¤ÎÍßµá¡Ä¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬¡¢¡ØEl Partidazo de Cope¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡2Ê¬1ÇÔ¡£¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¥¹¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²Æ¤Ë¡¢MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¤äMF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤È¤¤¤Ã¤¿11Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1²¯7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó293²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤òÊä¶¯Èñ¤ËÅê¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÈá´ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ¤Ë¡¢Áá¤¯¤â²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØEl Partidazo de Cope¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¿®¾ò¤È¤¹¤ë¡È¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡¦¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¡Ê1»î¹ç1»î¹ç¡Ë¡É¤¬¡¢º£¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢°ì»þ¤Ï10¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÈ¿·â¤Î»þ´Ö¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¤¿¡È¥Á¥ç¥í¡É¤Ï¡ÖÈãÈ½¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸«½Ð¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃæ2¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµÅö²½¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤·¡¢ÀµÅö²½¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê¤Ë²¼¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Í¡£¤¿¤Àº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É²¼¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤¬¿¤Ó¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ÎÐªÎ¥¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï15Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ë¡£½¢Ç¤Åö½é¤ÏÃæ°ÌÁè¤¤¤¬Äê°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢¡È¥¹¥Ú¥¤¥ó3¶¯¡É¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¤¬¸Î¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£1996Ç¯¡¢2014Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó²æ¡¹¤ÎÈÖ¤À¡×¤È·è°Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢µ¤¤ò´Ë¤á¤º¡¢3°Ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£3°Ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤«¡© ¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ3°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í´Ö¤À¡£½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ÂÅÈ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡È¶¯¼Ô¡É¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¸Ø¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¤¿15Ç¯¤Ç¡¢ÃÏ°Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¥×¥é¥¤¥É¤¬¡¢³«Ëë3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
