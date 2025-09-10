クロミ×RISMコラボ♡デイリーケアマスク新発売で肌も気分もアップ

マルチタスクで忙しい毎日でも、手軽に肌ケアを楽しめるRISMの『BASE』シリーズから、サンリオ人気キャラクター・クロミとコラボした「デイリーケアマスク シャイン」が登場！2025年9月16日(火)よりドン・キホーテ系列店舗限定で数量限定発売。100％植物セルロース素材に美容成分をたっぷり浸透させたオールインワン設計で、5分でハリ・ツヤのある白玉※1肌へ♡

クロミデザインで気分もアップ

限定コラボのマスクは、クロミの可愛いデザインがパッケージに♡自称マイメロディのライバルで、黒いずきんとピンクのどくろが特徴的なクロミがモチーフ。

化粧水からクリームまで1枚で完了するオールインワンタイプで、忙しい朝や疲れた夜でも手軽にスキンケアが楽しめます。

※1キメが整ってハリがあること

肌を土台からケアする成分配合

「デイリーケアマスク シャイン」は、土台ケア※2成分×グルタチオン（保湿成分）でうるおい・ハリ・ツヤ肌へ導きます。

5種類のビタミンC誘導体※3や米発酵エキス、トリプルスキンバリア成分を配合。さらにW377（フェニルエチルレゾシノール）で明るくいきいきとした素肌に。

弱酸性・無着色・アルコール無添加で、敏感肌にも配慮した設計です。

※2 角質層のケアのこと

※3 保湿成分：パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルMg、アスコルビルグルコシド、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸

クロミとのコラボ商品、ぜひチェックしてみて♡

ドン・キホーテ系列店舗限定で発売されるクロミ×RISMコラボマスクは、770円（税込）で手軽にハリ・ツヤ肌を叶えるオールインワンアイテム。

5分でうるおいチャージできるので、忙しい毎日でも肌の土台※2を整えられます。クロミの可愛いパッケージで、毎日のスキンケア時間がもっと楽しく♡

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてくださいね♪