¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ìÆ£Âô¸Þ·î¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¡Öº£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÀ¤³¦°ì¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÆ£Âô¸Þ·î¤¬à³Ð¸çá¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¡Ê£±£±Æü³«Ëë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤¬£±£°Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹£Ì£Ó¤ÎÆ£Âô¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÀï¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò¤Ï£²ÀïÁíÅö¤¿¤ê¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿À®ÀÓ¤ò´Þ¤á¤¿£³ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾¡¼Ô¤ÏÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê£±£²·î¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¡¢¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤òÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤È¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÍýÍ³¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸ÞÎØ¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬º£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Ì£Ó¤Ï¾¡Íø¤¬¶¼°Ò¤Î£¹³äÄ¶¤¨¡£¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤«¤é¤³¤½¡Ö£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢¤³¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
