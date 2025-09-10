近藤春菜、三代目JSB・NAOTOの差し入れ公開「最高すぎるアニキ」の食レポ姿も披露「センス流石」「インスタ映えしそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が9日、自身のInstagramを更新。EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTOからの差し入れを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】三代目JSB・NAOTOが差し入れしたおしゃれドーナツ
近藤は「全力中年」と題し、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一がドーナツを食べるオフショットを投稿。またハッシュタグでは「＃NAOTOさんがモニタリングに差し入れてくれたドーナツ＃あまりにも似合いすぎて＃写真いただいた＃最高すぎるアニキです」とNAOTOが「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系／毎週木曜よる8時〜）の収録現場に差し入れしたドーナツだと明かしている。
この投稿には「美味しそうなの伝わる」「おしゃれで素敵」「センス流石」「インスタ映えしそう」「小杉さん口いっぱいにクリームつけてて可愛い（笑）」「皆さん仲良しでほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三代目JSB・NAOTOが差し入れしたおしゃれドーナツ
◆近藤春菜、NAOTOからの差し入れ披露
近藤は「全力中年」と題し、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一がドーナツを食べるオフショットを投稿。またハッシュタグでは「＃NAOTOさんがモニタリングに差し入れてくれたドーナツ＃あまりにも似合いすぎて＃写真いただいた＃最高すぎるアニキです」とNAOTOが「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系／毎週木曜よる8時〜）の収録現場に差し入れしたドーナツだと明かしている。
◆近藤春菜の投稿に反響
この投稿には「美味しそうなの伝わる」「おしゃれで素敵」「センス流石」「インスタ映えしそう」「小杉さん口いっぱいにクリームつけてて可愛い（笑）」「皆さん仲良しでほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】