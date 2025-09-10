MALIA.、2人目の孫が誕生 ミニワンピで新生児抱く姿に「世界一美しいグランマ」「雑誌のグラビアのよう」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】モデルのMALIA.（42）が9月9日、自身のInstagramを更新。2人目の孫が誕生したことを明かした。
【写真】MALIA.、2人の孫抱いて満面の笑み
MALIA.は「2人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ 母子ともに元気で、わたしもホッとひと安心 また家族が増えて、新保Familyはますます賑やかになりそうです」とつづり、自身にとって2人目の孫を抱っこする姿を公開。他にも黒のミニワンピース姿で初孫と2人目の孫を同時に抱くプライベートショットも披露し、ハッシュタグで「＃頑張ってくれたお嫁ちゃんに大感謝」と記している。
この投稿には「おめでとうございます！」「世界一美しいグランマ」「幸せオーラがダダ漏れ」「お孫ちゃんたち天使みたい」「雑誌のグラビアのよう」といった声が寄せられている。
MALIA.は2002年にJリーガーの田中隼磨選手と結婚し、同年に長男を出産、2004年に離婚。2005年には格闘家の山本“KID”徳郁と再婚し同年に次男、2006年に長女を出産し、2009年に離婚した。2015年にサッカー選手の佐藤優平選手と結婚し、2017年に離婚。同年に元Jリーガーでファッションモデルの三渡洲舞人と4度目の結婚をし、2018年に三男を出産、2019年に離婚したことを明かした。また、2023年には初孫が誕生したことを明かしている。（modelpress編集部）
