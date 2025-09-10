さりげないスヌーピーデザインで仕事にも使える！CLATHAS(クレイサス)から大人のためのバッグ＆財布コレクションが登場
エレガントなファッションブランド「CLATHAS(クレイサス)」と世界中で愛される「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションが実現！キャラクターアイテムでありながら、大人の女性が日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上がったバッグとお財布のコレクションが、2025年9月10日(水)より全国で順次発売される。
■ドッグハウスをイメージした「カペラ型2wayトートバッグ」
CLATHASのバッグの中でも人気の高い「カペラ型」を、軽やかなナイロン素材で仕上げた「トートバッグ」(大：1万5400円/小：1万4300円)。外側にはスヌーピーのドッグハウスをイメージした横ラインのキルティングをあしらい、キャッチーながらも上品なアクセントに。内側には明るいイエローの裏地を採用し、開くたびに気分が高まるような遊び心を添えた。
2way仕様でハンドバッグとしてもショルダーとしても使えるのがうれしいポイント。内外にポケットがあり収納力も抜群で、荷物が多い日にも頼れるアイテムだ。フロントにはCLATHASのシンボルであるカメリアチャームが揺れ、ブランドらしさも健在。
カラーは、オフィスシーンにもなじむブラック、カーキ、パープルの3色展開。平日はきれいめパンツやスカートと合わせて通勤バッグとして、週末はデニムスタイルに合わせてこなれ感を演出。ピクニックや旅行などアクティブなシーンでは、ショルダーで身軽に動けるから、日常使いはもちろん、おでかけシーンでも大活躍してくれそう。
■さりげない大人かわいさ！「リボンモチーフのお財布」シリーズ
ダイヤ型のキルティングをベースに、フロントにリボンモチーフ、背面にはスヌーピーの後ろ姿の刻印をあしらい、さりげない遊び心を加えたお財布シリーズ。「ラウンド長財布」(1万8700円)と「二つ折り財布」(1万7600円)の2型をラインナップ。
長財布はラウンドファスナー式でカード収納も充実、メインウォレットとして活躍する。二つ折り財布はミニバッグにも収まるコンパクトサイズで、身軽に出かけたい日にぴったり。
カラーはクリーム、ネイビー、ライトグレーの3色展開。バッグと同系色でそろえて統一感のあるコーディネートを楽しむもよし、あえて異なるカラーを選んで遊び心をプラスするもよし。ライフスタイルや用途に合わせて、好きなタイプを選んでみよう。
これらのアイテムは、全国の百貨店・専門店・ECサイトで2025年9月10日(水)より順次発売。ECサイトでの販売開始日は9月25日(木)を予定している。PEANUTSファンはもちろん、毎日のスタイリングにさりげないかわいさを添えたい人にもおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
