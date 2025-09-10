台風15号の影響で発生した竜巻が各地にもたらした爪痕は、日を追うごとに広範囲に広がっています。そんな被災地に、無情な雨の予報。急ピッチでの復旧作業が進められています。



住宅に限らず農業の現場でも深刻な被害が出た静岡･牧之原市。



10日、牧之原市長が農水相のもとを訪れ、激甚災害への指定などを要望した中…。



（農家）

「これから植えるはずの3万本の苗を植える場所がなくなった」





ガーベラやイチゴなどを育てる農家も訪れ、突風被害の現状を農水相に直接伝えました。台風15号の被害から10日で5日。この台風の影響により、牧之原市から吉田町にかけて発生した突風について、気象庁は、秒速約75メートルと推定され、国内最大級規模の”竜巻”であったと発表。甚大な被害をもたらしました。その牧之原市や吉田町と、大井川をはさんだ隣に位置する焼津市を9日、訪れてみると、そこにも、台風の爪痕が色濃く残されていました。静岡県によりますと、今回の台風による焼津市での住宅被害は、住宅半壊で2棟、一部損壊で147棟となっています。地元住民は…。（被災した人）「雨ザーザーと。そのうちにダーンとすごい音がした。木が全部というぐらい折れたね、驚いた」大きな被害を受けた家は、屋根が飛ばされ、部屋の中はガラスが散乱し手つかず状態。部屋の中からは青空が見えていました。そして、10日の牧之原市では。（高山 基彦 キャスター）「甚大な竜巻被害があった牧之原市細江です。こちらではこのあと雨予報となっているので、屋根にはブルーシートがかけられ、雨対策が進められています」いまだ復旧作業が続くなかでの”雨予報”。被害があった家には、瓦が外れた屋根にブルーシートをかける人たちの姿がありました。（被災した人）「さっきも雨降ってきて、シートがめくれちゃって。急きょ直してもらっている。完全に雨はだめ。もうどうしようもない本当に」被災地を再び襲う、雨。地元住民からは多くの不安の声が。（被災した人）「心配ですよ、言いようがないくらい。また、どこか雨漏りする、瓦が飛ぶ、ガラスが割れる。もう二度とあんな体験はしたくない。雨が降らないで、なんとかって…思うけど、雨も自然だからどうしようもない。自然ってこわい」また、突風の被害に遭った牧之原市のガーベラハウスを訪ねてみると…。（アミマ 加藤 真未さん）「ここは潰れちゃったハウス。奥の方がダメなので、このハウスは使えない。天井もめくれてるし、奥も潰れているし。電気が通らなかったので給水ができず 水が行き渡らなくて、今こんな状況」ガーベラを育てているハウスの損壊以外にも、小屋が潰れるなどの被害に見舞われたというこの農園。（アミマ 加藤 真未さん）「どうしようとしかならなかった。悲しいというよりも、今は立て直そう、とにかくもとに戻そうという気持ちが強いので」各地で急ピッチでの復旧作業が進められる中、被災地で注意が呼びかけられているのが、災害被害に便乗した悪質商法などの”詐欺”です。牧之原市の市民相談センターでは、今回の台風15号の被害による相談が既に6件入っているといいます。（牧之原市 市民相談センター 内藤 治彦 センター長)「内容としては屋根工事の不審な業者の訪問があったとか、いったん契約はしたが、その金額は妥当なのかとか、解約できるか業者に連絡したところ、もうすでに材料を発注しているため解約できないと言われたというような相談」「市民相談センター」の担当者は、悪質な業者と契約を交わしてしまった場合でも一定期間は、クーリングオフ制度を用いることができると言います。（牧之原市 市民相談センター 内藤 治彦 センター長)「契約書を交わしていても、契約書を受け取ってから8日以内はクーリングオフができる。そういうときは相談してもらえれば」また、牧之原市では、「契約を迫られてもその場では決めずに、複数社で比較検討し、慎重に契約してほしい」などと注意を呼びかけています。