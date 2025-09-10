クーリッシュ×みかん♪秋冬にぴったりのフルーツアイス新発売♡

ロッテの人気“飲むアイス”ブランド・クーリッシュに、秋冬限定の新作『濃密みかん』が登場！温州みかん果汁を10％使用した甘酸っぱい味わいで、微細氷入りのすっきり感と濃密なアイス食感を同時に楽しめます。ワンハンドで手軽に味わえるので、冷たいけれど心までほっとする、寄り添うようなフルーツアイスとして、秋冬のおやつタイムにぴったりです。

濃密みかんの特徴と美味しさ

『クーリッシュ 濃密みかん』は、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”として、手軽さを重視。温州みかん果汁10％配合で、甘酸っぱさをしっかり感じられる濃厚な味わいに仕上げています。

微細氷入りで爽やかさもプラスされ、冷たいアイスでも秋冬にぴったりの寄り添うような味わいを実現。135ml入り、希望小売価格194円（税込）です。

ロッテシティホテル錦糸町で先行体験

9月10日(水)以降に宿泊すると、発売前の『クーリッシュ 濃密みかん』を体験可能！クーリッシュ部屋では1部屋につき最大10個までご用意。

期間は10月31日(金)まで延長され、秋冬の新作をいち早く楽しめます。なお、味のラインアップは変更になる場合があるのでご注意ください。

クーリッシュで秋冬フルーツタイムを楽しもう♡



ワンハンドで手軽に味わえるクーリッシュ『濃密みかん』は、甘酸っぱい果実感と濃密なアイス食感の絶妙バランスが魅力です。

秋冬のリフレッシュタイムやおやつにぴったりで、温州みかんのフルーティーな風味が心まで満たしてくれます。この機会にぜひ、発売日9月22日(月)から全国で体験してみてください。

口の中が爽やかになりますよ。