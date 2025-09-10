フィリピン・マニラ郊外の収容所からオレンジ色の服で移送　警察官になりすましてキャッシュカード盗んだ疑い…「JPドラゴン」メンバー6人逮捕

オレンジの服を着て、フードをすっぽりとかぶったままバスへと乗せられる容疑者たち。

10日、日本に強制送還されたのは、フィリピンを拠点に特殊詐欺を行っていた犯罪グループ「JPドラゴン」のメンバー・森廣将人容疑者（38）ら6人です。

6人は警察官になりすまして日本の高齢者に電話をかけ、キャッシュカードを盗んだ疑いが持たれています。

6人は2025年5月にフィリピン当局に拘束されたJPドラゴンのメンバーで、福岡県警が窃盗の疑いで逮捕状を取得していました。

FNNは、容疑者6人が強制送還される前に収容先を突き止めました。

収容先は“ルフィ”などを名乗る広域強盗の指示役らが収容されていたビクタン収容所ではなく、マニラの中心部から車で1時間ほどの場所にある別の収容所でした。

その収容所周辺が慌ただしくなったのは、現地で夜が明けた午前6時過ぎです。

収容所からバスへと乗せられた6人の容疑者たち。

空港に向かうバスの中を捉えた動画では、サングラスにマスク姿の容疑者らは縦に1人ずつ座らされ、1人は周囲が気になるのか辺りを見回すような様子を見せていました。

その後、6人はマニラから移送中の機内で逮捕され、10日午後、成田空港に到着しました。

JPドラゴンは、“ルフィ”などを名乗り広域強盗の指示をしていたとされる男らと深いつながりがあるとみられています。

また2025年6月にマニラ近郊で拘束されたのが、JPドラゴンのリーダーとみられる吉岡竜司容疑者（55）。

吉岡容疑者については、引き続きフィリピン当局が日本への身柄引き渡しに向けて調べを進めることにしています。

福岡県警は6人の身柄を11日に福岡に移し、事件の詳しい経緯を調べる方針です。