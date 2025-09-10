便利グッズも豊富にあるダイソー。今回ご紹介する「粘着ゲルクリーナー」は家事の時短に役立ち、地球にも優しいエコな商品です。「粘着ゲルクリーナー」の使い方など、実際に使ってみたリポートをご紹介します。

調理や掃除に役立つ便利グッズが豊富にあるDAISO（以下、ダイソー）。今回ご紹介するのは、家事の時短になり地球にも優しい、エコな「粘着ゲルクリーナー」です。実際に使ってみた感想をご紹介します。

ダイソー「粘着ゲルクリーナー」とは？

カーペットやソファなどに付いた糸くずやペットの毛などを簡単に掃除できるのが、通称「コロコロ」と呼ばれている掃除グッズですよね。粘着シートがロールタイプになっていて、使い終わったら剥がして内側の新しいシートを使うというものです。

ダイソーの「粘着ゲルクリーナー」は、円柱の粘着ゲルをコロコロさせて掃除し、汚れたら水で洗って繰り返し使える、エコな“コロコロ”なのです。

・価格：税込220円
・材質：ポリプロピレン、ゴム
・商品サイズ：11.5×18×6.5cm

ロール部分は、少しネトッとした感触です。
 

「粘着ゲルクリーナー」を使ってみた！

「粘着ゲルクリーナー」を実際に使ってみました。あいにく筆者宅にはカーペットなどがなく、ペットもいないため、布製のソファをコロコロしてみました。

数日前に掃除したばかりなのに、「粘着ゲルクリーナー」を数回コロコロしただけで、ほこりや髪の毛、糸くずがクリーナーにピタッと貼り付きました。


この状態の「粘着ゲルクリーナー」を水道水で洗います。今回は取れた汚れを撮影するためにバケツに入れていますが、「粘着ゲルクリーナー」本体が水に浸るとローラーの中に水が入ってしまうので注意が必要です。


水道水で流しただけで「粘着ゲルクリーナー」の汚れはしっかりと落ちていました。


洗った後の状態がこちら。汚れはしっかりと落ち、粘着力も戻っています。


「粘着ゲルクリーナー」にはケースが付いていて、横からスライドさせて入れるだけ。出し入れも簡単です。


コンパクトなサイズでお手頃価格なので、汚れが出そうな場所にそれぞれ置いておくのもいいのではないでしょうか。

粘着シートを取り替える手間も省け、ゴミも少なく、水で洗い流すだけで使える「粘着ゲルクリーナー」。気になる人はダイソーの店舗やネットストアでチェックしてみてくださいね。

(文:矢野 きくの)