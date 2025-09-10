『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました1』が9月12日（金）にキルタイムコミュニケーションより発売される。

『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました1』は日々の労働で限界を迎えた社畜の榎並柊介は、ある日駅のホームで倒れてしまう。その時、走馬灯のように蘇ってきたのはかつて事故で亡くなった幼馴染、夜宮日奈の記憶であった。「あの時、助けられなくてごめん。」柊介が後悔を抱きながら深い眠りにつくと、なんと彼は日奈が亡くなった10年前にタイムリープしていた。そして気が気でない柊介は日奈を助けるために奔走する。果たして柊介は日奈を救えるのか。その先に待ち受ける新たな未来とは。限界社畜の青春やり直しタイムリープラブコメが今始まる。ニコニコ漫画月間ランキング第1位も獲得した、話題沸騰の第1巻となる。店舗ごとの特典や、秋葉原駅で作品の広告も掲出中だ。

©じゅうぜん・煎餅／キルタイムコミュニケーション

（文＝リアルサウンド ブック編集部）