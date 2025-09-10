東京＆大阪で『くまのプーさん』カフェ開催へ！ ユニークなメニューやオリジナルグッズを展開
ディズニーの大人気キャラクター『くまのプーさん』をテーマにしたスペシャルなカフェ「『くまのプーさん』OH MY CAFE」が、9月19日（金）から大阪・心斎橋オーパで、9月26日（金）から東京・表参道ヒルズで開催される。
【写真】シチューから顔をのぞかせるプーさんも！ メニュー一覧
■特典やスーベニアも
今回開催される「『くまのプーさん』OH MY CAFE」は、“はちみつ愛にあふれるくまのプーさん”をテーマに、色々な表情のプーさんがいっぱいのスペシャルな空間を楽しめるカフェ。
メニューには、頬杖をついたプーさんがインパクト大な「ごきげん ミートボールライス」や、はちみつに見立てたシチューからプーさんが顔をのぞかせる「ひょっこりチキンシチューライス」、カスタードとフルーツをのせた「くいしんぼうのフルーツピザセット」など、ユニークなフードがそろう。
また、オリジナルグラスで提供されるヨーグルト入りのはちみつ風味ラテ「HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ」や、「ホットミルク」など、見た目もかわいいドリンクを展開。いずれのメニューも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、事前予約者限定カフェ利用特典やメニュー注文特典、ドリンクとセットで購入できるスーベニアを用意。加えて、「アクリルキーホルダー」、「ビッグ缶バッジ」、「巾着」、「エコバッグ」などのカフェオリジナルグッズも販売される。
