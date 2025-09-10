ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤Î¡Ö¤Þ¤â¤Á¡×¤Á¤ã¤ó(X@dr_marmot_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡SNS¤Çº£¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò­à¾Â­á¤ËÆÍ¤­Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤¤À¸¤­Êª¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¡×¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó(@dr_marmot_)¤ÈÊë¤é¤¹3É¤¤Î¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£

¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¡¢Èà¤é¤Î­à¤­¤å¤ó­á¤ÊÆü¾ï¤ËÀ¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡ª

¡¡¢£°ìÌÜ¹û¤ì¤Ï¡ÖË´¤­Éã¤ÎÌÌ±Æ¡×¤«¤é¡©±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤

¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉãÍÍ¤òË´¤¯¤·¡¢¿´¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÍ§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¥Ò¥Þ¥é¥ä¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¡£

¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Éã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×

¡¡¤½¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ç°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢Ë´¤­¤ªÉãÍÍ¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¡¢¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ò²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢³§¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤­¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë­à¤­¤å¤ó­á¤Ê»ÅÁð¤ËËèÆü¤¬¶Ã¤­¤ÎÏ¢Â³¤À¤½¤¦¡£¡ÖÌµËÉÈ÷¤Ê¿²´é¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®Êý¡£ËèÆü¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£

¡¡¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¨¤ë²¹¤«¤¤½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤â¤Á¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ä¥ÄÍî¤Á¤Æ¤ë¤Î¤¬·Ý½ÑÅÀ¹â¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¢£¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤æ¤¨¤Ë¡Ä¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¸½¼Â

¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤â»ô¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤¦»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â»ô¤¨¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡£±¡¥10Ç¯°Ê¾å¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç
¡¡¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤Î¼÷Ì¿¤Ï10¿ôÇ¯¤ÈÄ¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤à³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡¡£²¡¥ËÜÇ½¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¡¡·¡¤ë¡¢óö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½¬À­¤ÏÈà¤é¤ÎËÜÇ½¡£²È¶ñ¤Ø¤ÎÈï³²¤ä¡¢¤·¤Ä¤±¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²Ä°¦¤¤²ø½Ã¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡ª¡©

¡¡£³¡¥½Ã°å¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ª
¡¡¸¤¤äÇ­¤È°ã¤¤¡¢¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤òÀìÌç¤Ë¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ã°å¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´õ¾¯¡£ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç°Â°×¤Ë»ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤­¹ç¤¨¤ë¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢°Â°×¤Ê»ô°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ê¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¢£°­¼Á¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÈÈá¤·¤¤¸½¼Â¤â¡Ä

¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°­¼Á¤Ê¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬¤Î¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤ï¤º¤«1¼Ò¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Íø±×¤Î¤¿¤á¤ËÎô°­¤Ê´Ä¶­¤ÇÌµÍý¤ÊÈË¿£¤äÌ©ÎÄ¤ò¹Ô¤¦¶È¼Ô¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ÎÎÞ(@marmot_namida)¡×¤Ç¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Ä¹ó¤Ç¡¢µö¤·¤¬¤¿¤¤°­¼Á¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Î»ô°é¼Ô¤ä¶È¼Ô¤¬°­¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏÅª¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ö¤¿¤À¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤âÁý¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö°­¼Á¤Ê¥ë¡¼¥È¤«¤é¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ä¡¢°­¼Á¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÄÌÊó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¢£¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡ª

¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È°¦¹¥²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¾ðÊó¤äÃÎ¼±¤ò¶¦Í­¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡Öº£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£

¡¡¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤äÇ­¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¬¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹­¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àµ¤·¤¤»ô°éÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤­¤ë°åÎÅÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È
(X@dr_marmot_¤è¤ê)
¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á
(X@dr_marmot_¤è¤ê)
¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È
(X@dr_marmot_¤è¤ê)

¡¡¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£

¡¡¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¡£Èà¤é¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤µ¤ó¤Îå«¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë²¹¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£