お笑いタレントのヒコロヒー（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。23年3月に同番組に出演したときに「次、イイと言ってくれた人とすぐ付き合う」と宣言した”結果”を報告した。

今回が2度目の生出演で、MCハライチ澤部佑から「ちなみに、前に出てくれたときに次付き合う人は誰でもいい、とか、なんか言ってましたけど、ガッとこない？」と生放送での反響について聞かれた。

ヒコロヒーは「ガッときましたね」と話した。MC神田愛花は「どの界隈からきたんですか」と質問。ヒコロヒーは「ガッときたのは、言い過ぎです。ここでシャレで言ってたじゃないですか。スナックのおっちゃんとかが『ワシ、エエかぁ』みたいな」と冷やかしはあったと返した。

ハライチ岩井勇気から「芸人は？芸人」と聞かれて「あるわけないでしょ。芸人なんかまったくないですよ。生まれてから今日まで」と完全否定した。澤部から「同業者はいやだ？」と問われて「いやだというか、（そういう）目で見なくないですか。いちいち」と逆に質問した。

神田が「俳優さんとかないですか」と聞くと「ないです。ないです。スナックのおっちゃんとか焼き鳥屋のおっちゃんとか」と話した。