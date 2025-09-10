お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が10日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。自宅のエアコン室外機の盗難未遂被害に遭ったことを明かし、警察から聞いた情報などを語った。

鈴木は「寝てたら、奥さんが起こしに来て、『クーラーの室外機を盗んでるやつがいる』って」と妻から被害を報告されたことを明かした。鈴木は「男の人が作業着じゃなくて、黒い洋服着て、それを盗もうとして。で、近所の人が、うちは実はすごいやられてるの。うちの近所も。うちの近所の通りだけで3件。前の家も1件やられてるから」と自身の家以外にも被害に遭っていたことを明かした。

鈴木は「銅管かな？そこから冷たい風を送ったりとかやるけど、それがズタズタに切られて。最近流行ってるから、警察の方に聞くには室外機も盗まれないように鎖でグルグル巻きにする。鍵かけないと盗まれちゃう」と警鐘を鳴らした。

鈴木は「海外に売るルートがあるらしくて、日本だと、室内機と室外機をセットじゃないと売れないらしいんだけど、海外では1個5000円で、室外機だけで売れるんだって。直すのに3万円だって、ばか野郎って言って」と警戒を呼びかけた。