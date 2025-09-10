阿部華也子、オフショルワンピで美肩ライン輝く「女神のよう」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2025/09/10】フジテレビ系情報番組「めざましどようび」（毎週土曜あさ6：00〜）のメインキャスターを務める阿部華也子が10日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「めざまし」阿部華也子、美肩チラリのオフショル姿
阿部は「まだまだ暑いけど秋の味覚がちょっとずつ増えてきて幸せだよー」とつづり、笑顔の写真を公開。オフショルダーのワンピースを着用し、美しい肩のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「女神のよう」「眼福」「透明感がすごい」「可愛すぎる」「癒される笑顔」「いつまでも美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆阿部華也子、オフショルダー姿を公開
