長渕剛、孫と戯れる顔出し家族写真に反響「世界一ロックなグランパ」「最高のFamily」長男WATARUが公開
【モデルプレス＝2025/09/10】シンガーソングライターの長渕剛と元女優の志穂美（長渕）悦子の長男でミュージシャンのWATARUが9月8日、自身のInstagramを更新。娘たちと長渕が戯れる家族写真を公開した。
【写真】長渕剛、孫2人＆長男と海遊び
WATARUは「Hey hey super dad いつも家族を想いこの夏も最幸な想い出を創ってくれてありがとう！！親父が無人島へ連れて行ってくれた Lala Yulaも終始大興奮でZyzy Zyzyって連呼してた」とつづり、長渕や娘たちと無人島で遊ぶ家族写真を顔出しで公開した。長渕はWATARUの娘たちから腕を組まれるなど、仲睦まじい姿を披露した。
また長渕が9月7日に69歳を迎えたことを受け、WATARUは「オトン！！！69.Rockの歳だね エネルギーがツヨシだからガンガン走って行っちゃうんだけど、無理なくゆっくりまた山を1つ1つ乗り越えていこうね 何より、生涯現役で生涯元気でいてくれ！！そしていつまでもかっこいい親父ででっかい背中をみせてね！！！！！！」とメッセージをつづっている。
この投稿には「お孫さんにメロメロの顔になってる「娘ちゃんたち可愛すぎ」「最高のFamily」「親子関係が素晴らしい」「世界一ロックなグランパ」といった声が寄せられている。WATARUは2021年2月に結婚したことを発表。2022年2月に長女・Lalaちゃん、2023年10月に次女・Yulaちゃんが誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆WATARU、父・長渕剛と娘たちが戯れる家族写真を公開
◆WATARUに反響
