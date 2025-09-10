アクロバットな超人気映画をイメージしてつくられたブルーグレーカクテルとは！？【THE カクテルバイブル500】

ジン【マトリックス（Matrix）】

体が宙に浮く、映画をイメージしたカクテル

味のアクセントになるのは、ハーブのきいた個性的な味わいのリキュール「ブラックサンブーカ」。1999年公開の映画『マトリックス』をイメージしてつくられたブルーグレーのカクテルは、刺激的な味わいに仕上がった。

レシピ

ドライジン：30ml

ホワイトキュラソー：15ml

ライムジュース：15ml

ブラックサンブーカ：1tsp.

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで、ブラックオリーブを添えて完成。

ひとことメモ

映画 『マトリックス』の配給会社ワーナー・ブラザースからの依頼を受けて創作したカクテル。

ジン【マルティネス（Martinez）】

甘く複雑な味わいの「マティーニ」の原型とも

1884年に刊行された本にも紹介され、カクテルの王様・マティーニの起源とする説もあるクラシックカクテル。甘く、深みのある味わいに加え、オレンジビターズのほのかな苦味と香りが漂う。

レシピ

ドライジン：30ml

スイートベルモット：30ml

マラスキーノリキュール：1tsp.

オレンジビターズ：2dash

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、ステア。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

このカクテルが誕生した19世紀半ばのジンは、甘みが添加された「オールドトムジン」が主流とされるため、こちらを使うバーテンダーも多い。

ジン（Gin）とは

ジンは、トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物類を原料とした蒸留酒（スピリッツ）を、熟成させずに薬草や香草などとともに再蒸留させてアルコール度数を高めたもの。1660年にオランダでつくられ、のちにイギリスへと伝わりドライジンが誕生。多くの香草や柑橘系果皮が使われている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡