大谷翔平 グラブを弾く強烈タイムリーに1か月ぶり盗塁と躍動 ドジャースは故障者続々復帰などで調子上向きか

＜2025年9月9日(日本時間10日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場、5回にダメ押しの右前適時打を放つなど3打数1安打1打点、1四球1得点だった。

3回には8月10日以来約1か月ぶりの盗塁となる二盗を決め、キング争いでは50号を放ったシュワウバー(フィリーズ)に2本差とされたが、チームは3連勝で2位パドレスとのゲーム差を2に広げた。

大谷の打球はやはり強烈だ。5回1死二塁で迎えた第3打席。相手先発右腕マルケスが投じた85.9マイル(約138キロ)のナックルカーブを捉えた打球は、105.8マイル(約170.3キロ)の猛ゴロとなって一塁手を襲った。

一塁手トグリアは反応できず打球は右翼へ抜け、二塁走者パヘスが生還。貴重なダメ押し打となった。

3回2死無走者の第3打席は四球で出塁。これで連続試合出塁を15とすると、ベッツの2球目に二盗に成功した。約1か月ぶり18個目の盗塁で好機を作り、ベッツの17号2ランを呼び込んだ。

打線は右手の骨挫傷で戦列を離れていた捕手スミスが6試合ぶりに復帰し、先制の口火を切る二塁打を放った。不調に悩んできたT・ヘルナンデスにも2ホーマーが飛び出すなど、復活ムード。

右脇腹痛で離脱していたマンシーも前日からスタメンに名を連ね、右足首負傷のエドマンは明日10日(同11日)にも戦列復帰の予定と、明るい材料が目白押しだ。

投手陣も右脇腹痛で負傷者リスト入りしていた左腕ベシアが復帰し、8回の1イニングを2奪三振の3者凡退に抑える貫禄の投球を披露した。

山本、カーショー、グラスノー。好投が続く先発陣は、この日もシーハンが5回まで一人の走者も出さない完全投球をみせるなど、7回3安打1失点と試合を作った。故障者の復帰をきっかけに投打がまとまり始めた格好だ。

2位パドレスが敗れたためゲーム差は2に広がった。「先発陣は本当に素晴らしい仕事をしている。守備陣も集中してボールに反応している。だからヒットを防ぎ、走者を出さないことができている。

全体的に集中力のレベルが高まっており、打線もそれに追いついていると思う。今夜は全体として素晴らしい試合をしたと思う。これを続けられるはずだ」。ロバーツ監督は、浮上の手ごたえを感じ取っている様子だった。

