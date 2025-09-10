通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．３％付近 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．３％付近

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.34 6.81 6.49 6.53

1MO 9.80 7.10 7.75 6.93

3MO 9.69 7.19 8.04 7.52

6MO 9.58 7.15 8.39 7.67

9MO 9.59 7.26 8.69 7.90

1YR 9.58 7.34 8.90 8.06





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.06 7.34 7.30

1MO 8.64 8.22 7.68

3MO 9.16 8.57 7.68

6MO 9.37 8.76 7.78

9MO 9.63 9.08 7.93

1YR 9.81 9.31 8.05

東京時間16:23現在 参考値



ロンドン序盤、１週間ボラティリティーは全般に低水準で推移している。ドル円は８．３４％、ユーロドルは６．８１％など、いずれも１カ月以降の各期間よりも低い水準にとどまっている。足元の為替相場は、レンジ志向の値動きとなっており、新たなヘッジ需要は喚起されていない。あすの米消費者物価指数（ＣＰＩ）が目先のリスク・イベントとなる。

