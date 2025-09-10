試合中に大谷の口座に動きが…

ドジャース・大谷翔平（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億4200万円）を不正に引き出し、違法ギャンブルにのめり込んでいた水原一平受刑者（40＝収監中）の事件で、ギャンブルの胴元とされるマシュー・ボウヤー被告（50）の法廷での最終証言は、水原受刑者の奇行を改めて印象付け、衝撃的な内容を含んでいた。

「現地時間8月29日、カリフォルニア州連邦地裁でボウヤー被告に判決が言い渡されました。同州の一部都市やネバタ州ラスベガス市を拠点に、700人以上の顧客を相手に、違法賭博を繰り返してきました。被告個人が一体いくら儲けたのか、よく分かっていません。被告は違法ギャンブル事業のほか、マネーロンダリングや脱税などの罪にも問われていましたが、滞納していた160万ドル（約2億4000万円）の税金を一括返済し、司法取引にも応じていました」（米国人ライター）

連邦地裁が言い渡したのは「1年と1日の拘禁刑」。当初、検察側は禁錮15ヶ月を求めていたので、情状酌量が認められたようである。水原受刑者は「禁錮4年9ヶ月」で収監されたことを考えると、胴元のボウヤー被告の「1年と1日」は軽すぎる印象も否めない。

「私にはミズハラより、ずっと名のあるクライアントがいた」と嘯いたボウヤー被告

しかし、裁判の中で「水原とはどんな人物だったのか」と問われた際の被告人証言からは、「水原受刑者のほうが重い罪に問われたのは仕方のないこと」とも思えてくる。

「私はオオタニが投げるエンゼルスの試合を観に行っていた。観戦しながら自分のギャンブルサイトをチェックしていると、オオタニの口座から動きがあった。でも、オオタニはマウンドにいる。その瞬間、『これはすべてイッペイがやっていることだ』と、はっきりと分かったんだ」

水原受刑者の単独犯行であったことを証言し、さらにこう続けた。

「私はオオタニとは面識がない。イッペイは野球の試合にも賭けていたし、トルコのサッカーリーグだろうが、何だろうが、とにかく賭けまくっていた。ときにはサウジアラビアに10万ドル（約1500万円）、また違う日はウクライナとトルコの試合に10万ドルと。この私以外に、この国で1試合10万ドルもの賭けを受ける胴元がいるわけがない。でも、全てをイッペイが悪いとするのはアンフェアだろう。彼の立場を思うと罪悪感がある。それに、もしも、ショウヘイ・オオタニに会えるなら、この件に巻き込まれただけなのに、その名声に傷をつけてしまったことを謝りたい。つまり、彼は潔白で、最高のレベルで野球をプレーしているだけだ」

大谷の潔白を証明するために

今回のボウヤー被告の最終証言には重要なポイントがいくつか含まれている。

まず、水原受刑者に判決が出た2月7日以降、収監の日時が3度も延期されている。延期された事実は日本でも報じられたが、その理由については伝えられていない。一部では体調不良との指摘があったが、詳細は不明のままだった。また、、水原受刑者側は最終答弁で自らを「ギャンブル依存症」と訴えてきたが、それは認められなかった。

「ボウヤー被告の証言によれば、傍から見た限り、水原受刑者はギャンブル依存症。でも、水原受刑者の裁判では、それを医学的に証明することはできませんでした。水原受刑者側の弁護士が、ギャンブル依存症を証明できる医者を探しているのではとの見方もありましたが……」（現地記者）

水原受刑者がペンシルバニア州の連邦刑務所に出頭したのは6月16日の正午ごろ。その間、どういった生活を送っていたかは不明だ。

ところでこの事件について、メジャーリーグ機構は、水原受刑者が大谷の個人口座を不正に利用したとの2024年の証言後も、独自の調査が続けられていたが、その理由も今回のボウヤー被告の証言で察しがついた。

「水原受刑者は、オオタニの投げていた試合中もギャンブルをやっていたと証言しました。メジャーリーグ機構も試合中にオオタニの個人口座からお金の動きがあった事実は掴んでいました。オオタニが投げる試合中、彼の指示でお金が動かされて賭けが行われていたとなれば大問題です。彼の意思でお金が動いたのではないとする客観的な証拠が欲しかったようです」（前出・同）

大谷の試合中に水原受刑者が興じていたギャンブルの対象が何のスポーツであったのかは、裁判では問われなかった。しかし、当時の水原受刑者は、大谷の専属通訳である。大谷はもちろん、エンゼルスにとっても、チームに帯同していた仲間が、自分たちの試合中にギャンブルに興じていたと証言されたのである。大谷とエンゼルスの元同僚たちの心境は察するに余りある。

「水原受刑者の裁判が行われていた頃、マイナーリーグの審判員が他スポーツのギャンブルに興じ、解雇されたという小さなニュースが報じられました。そのマイナー審判員の賭けていたネットギャンブルには野球もあり、その野球に賭けていた人たちとの間接的な繋がりが疑われ、解雇されました。メジャーリーグ機構は野球賭博には厳しいです」（前出・米国人ライター）

「彼は本当に弱かった」

ボウヤー被告は結審後、そのまま収監されなかった。だが、米スポーツ専門局「ESPN」に出演し、改めて水原受刑者の様子を語っていた。

「彼は本当に（ギャンブルが）弱かった。だからやりたいだけやらせた。とにかく賭けているのがイッペイだろうが、誰であろうが、たとえ彼らの飼っている犬だろうが、知ったことではなかった」

興味深かったのは、水原受刑者と大谷の関係性だ。同局のリポーターが「水原受刑者とオオタニは、いわゆるベストフレンドであり、さらに通訳を務めていたことはあなたの儲けにどれだけ影響したのか」と聞くと、ボウヤー被告は「関係ない」と言い切った。そして、「私にはイッペイ・ミズハラよりも、ずっと名のあるクライアントがいた」と笑ってみせた。

現地時間8月29日といえば、大谷は本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で出場し、4打数1安打。チームも完封負けを喫している。だが、現地メディアはボウヤー被告の結審や最終証言で出た水原受刑者の奇行について質問しなかった。本拠地だからか、優勝争いで厳しい試合が続いているからか――その理由は分からない。ただ言えることは胴元の収監が決まっても、「次に向かって」という前向きな気持ちに誰一人としてなれなかったことだ。時間はかかるかもしれないが、事件を忘れるしかないだろう。

