King Gnu・新井和輝、子どもと戯れるプライベート動画に反響「かわいい」「尊すぎる世界」 常田大希が公開
4人組バンド・King Gnuの新井和輝（32）が9日、同バンドメンバー・常田大希（33）のXに登場。子どもとたわむれるプライベート動画が公開され、話題を集めている。
【写真】「載せちゃって大丈夫なやつですか？」King Gnu・新井和輝の子どもとのプライベート動画
常田は「新井のめっちゃ生活」とつづり、1本の動画を投稿。King Gnuの新曲『SO BAD』の歌詞「最悪で最高」を覚えさせようと子どもに何度も語りかける新井の姿が映し出されている。
新井も自身のXでこの投稿を引用し、「まじで生活のどどど真ん中」とコメントした。
これらの投稿に対し、ファンからは「えっ、載せちゃって大丈夫なやつですか？」「かわいい」「尊すぎる世界」「愛あふれすぎてる」「まさか新井ジュニア初公開が常田さんのXとはwww」「永遠に見ていられる」「パパとの初仕事が新曲プロモーションなの強すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
