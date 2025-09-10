TBS NEWS DIG Powered by JNN

衆議院議員の男性秘書に頭突きをしたとして警視庁に逮捕された男性（52）について、東京地検はきょう（10日）付で不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。