ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 衆院議員の秘書に暴行疑いで逮捕の男性を不起訴 東京地検 衆院議員の秘書に暴行疑いで逮捕の男性を不起訴 東京地検 衆院議員の秘書に暴行疑いで逮捕の男性を不起訴 東京地検 2025年9月10日 17時37分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 衆議院議員の男性秘書に頭突きをしたとして警視庁に逮捕された男性（52）について、東京地検はきょう（10日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。