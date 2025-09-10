気象台は、午後5時24分に、大雨警報（土砂災害）を高山村に発表しました。また洪水警報を高山村、川場村に発表しました。

北部では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■沼田市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

10日夜遅くにかけて警戒





■高山村□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■片品村□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■川場村□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■昭和村□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■みなかみ町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒