『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）の9月15日(月・祝)の放送にスペシャルゲスト小池栄子・向井理・早乙女太一が登場！

今回の企画は、「コテコテすぎる関西人の生態調査SP」！ 東京都出身の小池栄子、神奈川県出身の向井理、福岡県出身の早乙女太一をゲストに迎え、”非・関西人”のスター3人にも知ってほし過ぎる関西人の生態を紹介する。

「両親が関西出身」だという向井や「自分が人見知りなので沢山話してくれる関西人は助かる」と語る早乙女に対し、小池は「相手に求める笑いのハードルが高そう」「おもしろトーンがわからない」とコテコテ関西人を怖がっていて…！？

果たして、スター過ぎる3人に関西人を好きになってもらうことはできるのか！？

向井理が新喜劇ギャグの洗礼に！？カッコよ過ぎる「カー」を披露

「コテコテ過ぎる関西人の生態SP」と題し、番組は周囲を戸惑わせてしまいがちな関西人の生態を調査。非関西人の持つイメージを調査すると、まず最初に上がるのは「ケチ」なこと。病院の診察代を値切るなど、かなりパワフルな関西人に一同が圧倒される中、「値切ったことあります」と語るのは向井。「(関西人の)両親の影響かも」と学生時代、初めての一人暮らしで家具・家電をそろえた時に何店舗も店を行き来し、徹底的に値切った過去を告白する。

その他にも関西人の生態が明かされる中、「新喜劇が好き過ぎる」がランクイン！ そこで、必ずや関西人の心をつかめるという川畑泰史の登場ギャグ「カー」を3人に伝授することに。しかし、川畑のギャグシーンを見てみると、向井が「これ本番ですよね？」と確認するほど静かな観客席。見かねた岡村隆史が自ら3人にお手本を見せるも、収録スタジオすら静けさに溢れて…？ 「大阪が嫌いになっちゃう」としぶしぶの小池をはじめ3人とも頭を抱えるが、最終的には三者三様の「カー」を披露！ 振り切ってもなおカッコいい向井の「カー」をお楽しみに。

小池栄子が岡村隆史の”しんどいアピール”に喝！「病院行けよ！自分で！！」

「イラチ過ぎる関西人イラっと40連発」では、関西人がイラっとする瞬間をシチュエーション別に発表。レジ待ちや、エレベーターの閉まるボタン、店の行列など共感できるものもある一方、スタジオでは「家庭」でのイラっとシーンについて男女で議論が白熱！妻が体調の悪さを訴えると「俺も体調悪いねん」と被せてきたり、37度ちょっとで大げさにしたりする「夫のしんどいアピール」に不満爆発の妻たちになるみと小池は思わず共感！夫側に立つ男性陣に対し、小池は 「しんどいアピール、あれなんですか！？」となるみと共鳴し過ぎる。アピールすることで妻に甘えたい気持ちがあるんですよ、と言う岡村には「病院行けよ！自分で！行ってくれよ！」と小池が華麗に喝！かつて「めちゃイケ」で共演経験のある2人の仲の良さが垣間見える、抜群の掛け合いに注目だ。

舞台上でダメ出し！？早乙女太一が戸惑った関西劇団での上下関係

「職場」でのイラっとシチュエーションは、なんと言っても上下関係。上司・部下それぞれが互いへの不満をぶっちゃける。その中でも、4歳で舞台デビューし、ゲスト3人の中で最も芸歴が長い早乙女が共感したのは、 「仕事ができない人ほどご飯を山盛り食べる」説！これには新喜劇の座長であるすっちーも深く共感し、「あんなにスベってたのによく食えるな！」と感じていると明かす。

また、早乙女は「劇団☆新感線」の舞台で、過去に上下関係で戸惑ったことがあると告白。当時、ある関西人の先輩役者にツッコミを入れる役柄ということで、その先輩からツッコミのアドバイスをもらっていたが、いつからか舞台上でダメ出しをくらうようになり…！？まさかの指導方法に、どう返事をすればいいのかかなり戸惑った、と関西ならではの舞台事情を語った。

この他にも、関西人の生態をスタジオで徹底討論！ 果たして、小池、向井、早乙女に関西人を好きになってもらうことはできるのか！？ 9月15日(月)の放送をお楽しみに！

