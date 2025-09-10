セルティックが前田大然の1月移籍を否定…代替選手の確保が困難
セルティックがFW前田大然について1月の移籍市場での放出を否定した。イギリス『フットボール・インサイダー』が伝えている。
クラブ関係者によると、セルティックの前線の選手層が薄いため、前田は引き続きブレンダン・ロジャーズ監督のチームで主力として起用される見込み。シーズン中に放出する余裕はないとみられる。
前田は夏に移籍希望を示していたものの、クラブがこれを阻止していたことを認めており、ファンの間では冬の強行移籍を懸念する声も上がっていた。しかし、冬の移籍市場で質の高い代替選手を確保するのは難しい状況にあり、残留が既定路線となっている。
セルティックは先週、セビージャを退団したFWケレチ・イヘアナチョをフリーで獲得したが、当初の第一希望はFWカスパー・ドルベリだった。だが、同選手はアヤックスを選択し、補強は計画通りには進んでいない。
前田の退団が容認されるとしてもシーズン終了後になる可能性が高く、クラブは十分な準備期間を確保した上で代役の選定を進める方針とみられる。
クラブ関係者によると、セルティックの前線の選手層が薄いため、前田は引き続きブレンダン・ロジャーズ監督のチームで主力として起用される見込み。シーズン中に放出する余裕はないとみられる。
前田は夏に移籍希望を示していたものの、クラブがこれを阻止していたことを認めており、ファンの間では冬の強行移籍を懸念する声も上がっていた。しかし、冬の移籍市場で質の高い代替選手を確保するのは難しい状況にあり、残留が既定路線となっている。
セルティックは先週、セビージャを退団したFWケレチ・イヘアナチョをフリーで獲得したが、当初の第一希望はFWカスパー・ドルベリだった。だが、同選手はアヤックスを選択し、補強は計画通りには進んでいない。
前田の退団が容認されるとしてもシーズン終了後になる可能性が高く、クラブは十分な準備期間を確保した上で代役の選定を進める方針とみられる。