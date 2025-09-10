モイの７月中間期営業益は１１％増、メンバーシップ売り上げが成長 モイの７月中間期営業益は１１％増、メンバーシップ売り上げが成長

モイ<5031.T>は１０日の取引終了後、２６年１月期第２四半期（２～７月）の単独決算を発表した。売上高は前年同期比１．１％増の３３億５００万円、営業利益は同１０．５％増の１億４６００万円、最終利益は同３８．４％減の６８００万円となった。今１月期通期の業績予想は据え置かれたが、営業利益は計画（１億１５００万円）をすでに超過している。



モイはライブ配信プラットフォーム「ツイキャス」を運営している。７月中間期はメンバーシップ売り上げの成長による増収やピーク時のトラフィックの平準化による費用の改善などが営業利益を押し上げた。一方、音楽著作権管理団体と楽曲利用に伴う収入報告の内容について、対象となる収入範囲に関する認識の齟齬（そご）の解決に向けた協議を行っており、事案の解決に向けて発生する費用を新たに特別損失に計上したことから最終利益は減益となった。



出所：MINKABU PRESS